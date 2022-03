El portavoz municipal del PSOE, Román Santalla, reiteró ayer en una entrevista en Radio Lalín sus críticas al proyecto “faraónico” de ampliación del cementerio de A Romea, que pasará a llamarse Fraga do Alén. Igual que hizo en el pleno del pasado día 24, el concejal socialista afeó al gobierno local por invertir más de dos millones de euros en una ampliación que contará con un auditorio o una estatua a las mujeres maltratadas, que tilda de “desprecio macabro”, pues considera que, de hacerla, debería estar en el centro del pueblo y no en un cementerio. Santalla recordó que el anterior gobierno de integración ya quería ampliar A Romea, con 3.000 nichos nuevos y una inversión de 800.000 euros.

Frente a esto, el proyecto del PP no contará “con servicios básicos como una incineradora de restos o con nichos destinados a personas desfavorecidas que no pueden permitirse un panteón propio”. Es más, en el camposanto actual no hay luz ni agua, pero tampoco servicios de conservación y de mantenimiento del espacio.