De Cabo Verde al césped estradense

El equipo juvenil de la Escola Estradense de Fútbol Base tiene un nuevo y exótico fichaje. Se trata de Francisco do Canto Gonçalves, más conocido como Júnior. El nuevo jugador rojillo llega directamente desde Cabo Verde, concretamente de Assomada, una de las ciudades más importantes del archipiélago africano y viene con la idea de convertirse en futbolista.

El hecho de que Júnior vaya a jugar con el club de A Estrada responde a una cuestión de casualidad. El año pasado, la Escola Estradense organizó unas jornadas de puertas abiertas para niños y niñas de categoría biberón, donde juegan los menores de 5 años. A este campus asistió una jugadora cuyo padre es caboverdiano, además de un gran amante del fútbol. Este señor informó al coordinador del club, Marcos Piñeiro “Pacheco”, de que conocía varios chicos de Cabo Verde que eran futboleros y que estaban planteándose venir a estudiar a Europa. Pacheco prometió acoger a estos jugadores foráneos, buscándoles un sitio en el club. Hace un mes, el coordinador de la cantera del Estradense recibió una llamada telefónica, informándole de que la llegada de Júnior a Galicia era inminente. Una semana después, el joven futbolista africano empezó a entrenar con el juvenil A de la Escola y se matriculó en el IES Manuel García Barros. Durante su estancia aquí, que de momento no tiene fecha de caducidad, Júnior vive en casa de sus tíos, que son caboverdianos como él pero llevan años afincados en A Estrada. El joven jugador de la Escola admite que estuvo dudando hasta última hora si venir para A Estrada o realizar su particular “erasmus futbolístico” en Portugal. La opción portuguesa se debe a que Júnior tiene dos primos que viven allí y son futbolistas profesionales. Uno es Pedro Brazao, centrocampista de 19 años del Famalicao y el otro Iuri Tavares, delantero del Vitória de Guimarães de 21 años. Finalmente, los padres del nuevo jugador de la Escola consideraron que su hijo estaría mejor con sus tíos en A Estrada. Esta no es la primera experiencia que vive Júnior fuera de su país. El joven caboverdiano vivió cuatro años en Francia, entre los 8 y los 12 años. En el país vecino también jugó al fútbol, e incluso estuvo a punto de fichar por el Niza, equipo donde jugaba su primo Brazao, pero un problema con los papeles frustró su fichaje por el club de los Alpes Marítimos y tuvo que volverse a Cabo Verde.

Pacheco dice estar “encantado” con el fichaje, al que futbolísticamente compara con Neymar, jugador del Paris Saint-Germain, sobre todo “por su rapidez y las filigranas que hace”. Dentro del vestuario, Júnior es “muy introvertido” y “muy buen chaval”, aunque todavía no domina bien el castellano ni el gallego. La idea es hacerle ficha lo antes posible para que pueda jugar partidos, lo que no parece que vaya a ser muy complicado ya que Júnior tiene, además de la caboverdiana, la nacionalidad portuguesa.

El jugador africano, por su parte, se considera extremo, pero asegura que puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. Desde que llegó alternó sesiones entre el juvenil A y el Estradense B, con buenas sensaciones. La intención del club es que juegue para el juvenil A de Liga Gallega, pero no se descarta que pueda subir algún día con el Estradense B. Júnior viene a la Escola Estradense para formarse y aprender a jugar al fútbol que se practica en Europa. Pacheco reconoce que aunque “tiene mucha calidad” con el balón en los pies, aún tiene mucho que mejorar a nivel táctico. Aun así, el coordinador de la cantera del Estradense señala que lo más importante es que Júnior “se sienta a gusto, socialice y haga muchos amigos”, que es lo que le toca a un chico de su edad.

El brasileño Wellington Wesley entrena con el Lalín

Júnior no es el único fichaje exótico con el que cuentan los equipos de fútbol de las comarcas del Deza y Tabeirós. El Club Deportivo Lalín incorporó la semana pasada a Wellington Wesley, un centrocampista brasileño de 22 años. Wesley aterriza en Lalín a través del puente que desde hace años une al club dezano con el Real Manaos de Brasil, gracias al entrenador lalinense Víctor Alonso Salinas “Toti”, que trabaja en este equipo del norte del país sudamericano. El joven futbolista brasileño vivirá en la capital dezana hasta el 20 de abril y entrenará a las órdenes de Toño, con el objetivo de conocer el fútbol español y aprender de la experiencia. Wesley no podrá jugar con el Lalín por ser extranjero, pero irá a ver todos los partidos para sumar más conocimientos futbolísticos. El jugador brasileño entrenará con el primer equipo, pero también con los juveniles y con los cadetes.