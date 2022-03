Naturgy responsabiliza a un error informático de las irregularidades en algunas facturas de electricidad

La empresa energética Naturgy no es ajena a las numerosas visitas que los vecinos de los municipios de Deza y Tabeirós-Montes hacen a sus oficinas en la zona. En este aspecto, la responsable de prensa Cristina Salgado ha asegurado que se está haciendo lo posible para gestionar todas las consultas, pese a que el volumen supera con creces las capacidades con las que sus puntos físicos de atención al cliente cuentan en la actualidad.

Salgado ha compartido que según la información que manejan, la gran mayoría de los clientes acuden para requerir información en lo referente a los altos precios de las facturas, seguido por peticiones para cambiarse de tarifa, concretamente del mercado regulado al mercado libre.

En lo tocante a irregularidades en la facturación, como la recepción de más de un recibo en un sólo mes, o el problema contrario, la falta de ellos durante varios meses, tiene que ver principalmente con cuestiones informáticas, e insiste en la importancia de presentar reclamaciones sea en tiendas, telefónicamente, o través de redes sociales, para conseguir dar con el problema y poder solucionarlo.

En concreto, aquellos que se pregunten porqué lleven varias mensualidades atrasadas de la factura de la luz probablemente se deba al cambio en el sistema realizado por la empresa a principios de verano, a través del cual se pasó a cobrar el kilovatio por hora.

Del mismo modo, los habitantes de las comarcas que hayan recibido dos facturas en el mismo mes, también se debería a un error electrónico que a finales de enero paralizó los programas con los que opera la compañía.

Finalmente, la cuestión que quita el sueño a la totalidad de la población de Deza y Tabeirós-Montes últimamente, la subida desorbitada de la luz, no parece tener una solución a corto plazo. No obstante, Salgado recomienda revisar las tarifas y preguntar cuales se pueden adaptar mejor a las necesidades del consumidor. Lo cierto es que la electricidad está cara, el mercado regulado, marcado por el precio que el gobierno estatal recoge en el Boletín Oficial del Estado, no parece tender a la baja, mientras que el libre, que precisamente por esta cualidad debería ser más volátil y por lo tanto menos conveniente, está siendo la alternativa más solicitada. En este aspecto, la compañía ofrece un precio invariable mensual durante dos años, sin permanencia.