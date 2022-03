A Xunta puxo onte de relevo en Lalín que un total de 44 establecementos pertencentes a 14 panadarías da comunidade comezan a vendee as primeiras pezas baixo a indicación xeográfica protexida (IXP) Pan Galego. No acto celebrado no Muíño de Cuíña , o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos.sinalou que as panadarías que distribúen o produto certificado superaron todos os controis previos, garantía do cumprimento dos requisitos establecidos no prego de condicións para a elaboración de Pan Galego. Así, venderán as pezas envasadas e identificadas cunha etiqueta numerada na que figura o logotipo da indicación xeográfica protexida, asegurando a súa rastrexabilidade en todo momento.

Cabarcos puntou que na actualidade se seguen a tramitar máis solicitudes de inscrición no rexistro da IXP, polo que en breve aumentará o número de puntos de venda autorizados a distribuír Pan Galego con todas as garantías para os consumidores. Así mesmo, mantense aberto o prazo para que se rexistren na IXP tanto os produtores de trigo autóctono, como os muíños e panadarías interesados en acollerse a este novo selo de calidade. O representante do goberno interveu nunha mesa redonda que tivo lugar durante o acto, na que tamén participaron Guadalupe López, presidenta do Consello Regulador da IXP Pan Galego; Miguel Calvo, presidente da Asociación de Produtores de Cereal Galego (Procegal); Luís Urquijo, investigador do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo; e Ángeles Romero, directora da Cátedra do Pan da Universidade de Santiago de Compostela.

A calidade do produto amparado baixo a IXP Pan Galego débese á súa orixe, ás características dos seus ingredientes e á súa forma de elaboración, requisitos todos eles recollidos no prego de condicións da IXP aprobado pola Unión Europea. No que respecta aos ingredientes, debe empregarse fariña de trigo da que, como mínimo, o 25% procederá de trigos de variedades autóctonas de Galicia entre as que destacan o callobre e o caveiro (trigo país). Tamén auga, masa nai (chamada tamén formento, requento ou lévedo), sal común e, opcionalmente, lévedo biolóxico. Pode presentarse con catro formatos diferentes: bolo ou fogaza, rosca, bola ou torta e barra. O consumidor poderá mercarlo nos puntos de venda rexistrados na indicación xeográfica. Mentres as pezas inferiores a 1.500 gramos serán expedidas, envasadas e etiquetadas enteiras, en formatos superiores permitirase o corte na propia panadería, sempre que se faga en presenza do cliente. As 14 panadarías inscritas están emprazadas nas localidades coruñesas de Carral, Oleiros, Curtis, Cerceda, Mesía e Coristanco, así como na cidade de Lugo e no concello lucense de Palas de Rei. , mentres en Ourense se atopan en Allariz e en San Cristovo de Cea. En Pontevedra, dúas localízanse en Vigo, outra en Vilanova de Arousa e a única das bisbarras é Cervela, de A Estrada.