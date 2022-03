Cerdedo homenajea a las cocineras de los comedores escolares

Las comarcas de Deza y Tabeirós se tiñeron ayer de morado, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Instituciones, asociaciones y otros colectivos salieron a las calles con motivo del 8 de marzo, reivindicando unos derechos por los que aún es necesario manifestarse. A pesar del mal tiempo, todas las concentraciones registraron un buen número de participantes y las plazas de los núcleos más importantes de la zona se llenaron de pancartas con motivos morados. Las localidades de la zona no quisieron restringir los homenajes y las reivindicaciones únicamente al 8 de marzo, el día propio de la conmemoración, si no que, en la mayoría de los casos, el día de ayer sirvió como pistoletazo de salida para la realización de más actos o campañas que abarcarán, prácticamente, todo este mes. Las distintas instituciones y colectivos trabajan para que esta efeméride no se reduzca a un sólo día, porque creen necesario dar la mayor visibilidad posible a este tipo de manifestaciones, que tratan de denunciar la discriminación que, todavía en nuestros días, sufren millones de personas en todo el mundo por el simple hecho de ser mujeres.

En Lalín, el colectivo Azos Feministas organizó una juntanza en el KM0 a las 20.00 horas, bajo el lema “Nin escravas nin heroínas, mulleres con dereitos xa!”. La denominación elegida para este día coincide con el título del manifiesto leído al final del acto, que es obra de la plataforma feminista “Galegas 8M” y que se recitó en otras concentraciones y en el que la brecha salarial era una de las principales reivindicaciones y la violencia machista, la lacra a combatir. Desde el KM0 de la capital del Deza, el pelotón violeta realizó, a ritmo de batukada, una caminata por las calles Joaquín Loriga, Pintor Laxeiro, Luis González Taboada, Wenceslao Calvo Garra y por la Principal, antes de regresar al punto de salida. Allí, se leyó un manifiesto en que se denunciaron diferentes discriminaciones que todavía hoy siguen padeciendo las muejeres, como la discriminación laboral, la exclusión social o las agresiones sexuales. Por otro lado, en A Estrada, el BNG de la localidad y la CIG coordinaron una concentración a las 12.00 horas de la mañana en la Praza do Mercado. Como es habitual todos los años, el Bloque Nacionalista Galego se unió a la celebración del sindicato con motivo del Día Internacional de la Mujer. A pesar de que la lluvia amenazó el evento por momentos, finalmente se pudo realizar el acto donde estaba previsto y con una buena afluencia de gente. Este acto forma parte de la campaña que realizará este año la formación nacionalista, al igual que el dossier con “22 medidas urxentes” que presentaron la pasada semana y que denuncia varios casos de discriminación hacia las mujeres que es necesario revisar. En el casco urbano del municipio estradense, el Concello también celebró ayer dos certámenes en los que se repartieron premios entre varias mujeres con un largo recorrido en la localidad. En A Estrada tienen un programa muy extenso para homenajear el 8 de marzo, con varias actividades diferentes durante todo el mes. En Vila de Cruces, también al mediodía, el colectivo feminista Levedar leyó el manifiesto de “Galegas 8M”, al igual que hicieron las integrantes de Azos Feministas en Lalín. La concentración se realizó en la plaza consistorial de la capital cruceña, para después llevar el color morado a través de varias calles de la localidad. Los actos institucionales también tuvieron peso en Vila de Cruces durante el día de ayer. El Auditorio Municipal Xosé Casal acogió, desde las ocho de la tarde, la programación municpial, que comenzó con la entrega de galardones de un concurso de ilustración: Xiana Sánchez, del IES Marco do Camballón, fue la ganadora y también recibieron premios Uxía Jordedo, Olalla Montilla y Jorge Sánchez, de los colegios de Piloño, Merza y Vila de Cruces, respectivamente. Un cuarto de hora después, la escritora Gloria Pérez procedió a leer un manifiesto y, por último, los asistentes pudieron disfrutar de la proyección de un vídeo que hacía referencia a varias mujeres emprendedoras de esta localidad dezana. Por otro lado, el Concello de Forcarei inició ayer por la mañana, con la lectura de un manifiesto, la programación prevista para este año con motivo del 8 de marzo. El escrito fue leído por Rocío del Carmen Canabal Pazos, ganadora del concurso de carteles del 8M organizado por el Concello. Acompañando la lectura del manifiesto feminista, se colocó en el balcón de la casa consistorial una pancarta conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Por último, al final del día de ayer, el Concello inició en sus redes sociales la campaña “Mulleres forcaricenses”, que da visibilidad a 15 vecinas del municipio, que destacan, o destacaron en algún momento, por su “empoderamiento, trabajo y esfuerzo”. Por su parte, el Concello de Cerdedo-Cotobade realizó un homenaje a las cocineras de los comedores escolares de Carballedo, Tenorio y Cerdedo. La jornada consistió en un emotivo acto en el que hubo espacio para rememorar recuerdos de cuando los asistentes que acudieron al evento estaban en edad escolar. El homenaje, que tuvo lugar en el recién inaugurado Centro Cultural “Antonio Fraguas”, sirvió para agradecer de forma pública la trayectoria y la dedicación de Plácida, Unila, Marina, Amalia, Eulalia, Purificación y María del Carmen, junto a sus familias. Las homenajeadas recibieron una lámina y un ramo de flores por sus servicios prestados durante tantos años, que abarcaron a varias generaciones de vecinos del municipio. Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade, aprovechó el acto para “renovar su compromiso con las políticas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres”, pidiendo “a todos” un esfuerzo para “eliminar el machismo” y “erradicar para siempre cualquier situación de violencia ejercida contra las mujeres”. En el resto de localidades de las comarcas no se programaron actos propiamente dichos, pero sí que están previstos otros gestos a lo largo del mes de marzo. Por ejemplo, en Silleda no hubo ninguna actividad ayer, pero sí que tienen varios actos programados durante las próximas semanas. A pesar de la ausencia de eventos, el Concello se sumó al manifiesto escrito por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con motivo del Día Internacional de la Mujer, publicándolo en sus redes sociales. Por otra parte, el Concello de Rodeiro, que el día 7 iluminó la fachada de la casa consistorial de morado y presentó una obra de teatro con temática feminista, organizó un reparto de lazos reivindicativos por las calles de la capital, con la idea de concienciar a los vecinos de la necesidad de la lucha por la igualdad entre géneros. En Dozón, tampoco se registraron actos oficiales durante el día de ayer, pero el Concello sí difundirá mensajes de concienciación a través de sus redes sociales. Por último, en Agolada no trascendió la organización de ningún acto.