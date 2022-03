“Todavía estoy en shock. Nunca pensé que esto podría ocurrir”

Difícilmente hay alguien a día de hoy desconocedor del actual conflicto bélico en el continente europeo causado por la invasión militar de Rusia en Ucrania. Si bien la guerra está sucediendo a miles de kilómetros de A Estrada, la gran mayoría de los habitantes del municipio han pasado los últimos doce días, desde que tuvo lugar el primer bombardeo, con el corazón en un puño. Sin embargo, en la localidad hay una persona que está viviendo estos momentos de una manera mucho más próxima, una joven procedente de Rusia y afincada en territorio estradense.

María, nombre ficticio que este medio ha decidido darle para preservar su anonimato, no desea compartir su identidad por varios motivos, principalmente por mantener la normalidad en su día a día. Aún así tuvo a bien compartir su postura en este conflicto, al igual que la de sus familiares, que permanecen en territorio ruso, “mi familia, mis amigos y yo, todos estamos en contra de la guerra” entre Rusia y su vecina Ucrania, y confiesa que “todavía estoy en shock, cuando me enteré de lo que pasaba no me lo creía”.

Lo primero que hizo María al descubrir la noticia de aquel primer ataque, fue ponerse en contacto de forma inmediata con sus allegados, “los llamé rápidamente para saber si estaban bien”, y comprobó para su tranquilidad que efectivamente, en su país de origen todo transcurría con normalidad. Aún así, la preocupación continuó y se trasladó a una rama de su familia que habita en el estado invadido, que afortunadamente “están bien y han podido permanecer en sus hogares. Ellos viven en el rural y de momento los bombardeos sólo se produjeron en las grandes ciudades”.

A día de hoy, la ansiedad y el estrés a los que las la protagonista debe enfrentarse hacen que los ánimos estén bajos, pero pese a ello, María se muestra humilde, “siento que no tengo mucho que decir, por suerte mi familia está bien y yo lo estoy viviendo desde lejos”. No quiere hacerse dueña de una tragedia que siente que no le pertenece, en parte porque su mente todavía está intentando procesar lo que está ocurriendo. Al preguntarle por si sus allegados se plantean reunirse con ella en A Estrada contesta que “ni siquiera nos lo hemos planteado, no es una opción que discutiéramos de momento. Todo ha pasado de manera tan rápida e inesperada que ni ellos ni yo lo hemos asimilado todavía”.

En cuanto a cómo se está viviendo la guerra dentro de las fronteras rusas, María comparte que “no hay mucha información. Han bloqueado las redes sociales, algunas el gobierno y otras las propias empresas, como Facebook. Eso limita mucho el acceso a testimonios externos. Mi familia me ha dicho que en las calles no hay fuerzas militares, ni rastro de una guerra. Lo que sí preocupa es la posible crisis económica. Un gran número de empresas ya ha abandonado el país, y otras sanciones están empezando a afectar. Pero en el caso de mis allegados, ellos trabajan para negocios nacionales por lo que sus puestos no corren peligro, en principio”.

Así pues, de momento mantienen la esperanza de que pronto la situación se solucione, y todo quede en un mal sueño, aunque María no deja pasar un día sin mensajear as sus seres queridos, y si bien intenta mantener la calma y decirse que todo irá bien, “hay miedo a que la cosa vaya a más”. Ella misma reconoce que en sus años en Rusia, nunca fue conocedora de la existencia de tensión entre su país y Ucrania, “nuestros familiares venían a visitarnos, nosotros igual... Nunca pensé que esto podría ocurrir. No tenía ni la más mínima sospecha”. Y es que, a pesar de que hoy día se habla de un conflicto que llevaba años gestándose, el ciudadano de a pié en Rusia no entendía de estas cuestiones. De igual modo, la ciudadanía rusa rechaza esta guerra, a sabiendas de que serán ellos quienes deban lidiar con sus devastadoras consecuencias.