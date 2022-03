“Un dron puede acceder a muchas más zonas que una persona con una cámara”

La aparición de los drones ha sido una de las mayores revoluciones tecnológicas en los últimos años. Cuando se popularizaron, estos aparatos voladores producían ciertas reticencias entre la población, pero con el tiempo han demostrado ser válidos para muchos trabajos. Worldrone SL es una empresa estradense que trabaja con ellos y que tiene como encargado a Javicho, jugador del Estradense.

–¿Cómo y cuándo comienza la andadura profesional de vuestra empresa, Worldrone SL?

–Nosotros empezamos con Worldrone SL a finales del 2016. Todo surgió a partir de una idea de Iago González Beceiro, uno de los socios. Suya fue la idea de empezar a trabajar con drones, puesto que era una tecnología emergente que podría tener salida. Iago se lo comentó a sus hermanos, Manu y David, que fueron favorables a darle para delante a la propuesta. Finalmente, se unirían también Paulino Beceiro y José Ramón Lagos como socios. Entre todos ellos, pensaron en mí para ser el encargado del proyecto a tiempo completo.

–¿Cómo se coordina con los socios a la hora de trabajar?

–Cada uno de ellos tienen su propio trabajo, soy yo el único que está a tiempo completo en la empresa. Lo que pasa es que los 6 tenemos la licencia de piloto de dron, entonces cuando me hace falta apoyo para realizar algún tipo de trabajo o algún tipo de maniobra, todos ellos pueden ayudarme.

–¿Qué tipo de trabajos realizan en Worldrone SL?

–Ahora mismo, en lo que más nos centramos es en trabajos audiovisuales. Pero también realizamos trabajos de topografía, de agricultura y precisión, revisión de fachadas, trabajos para inmobiliarias, seguimiento de obras... Últimamente hacemos bastante transmisiones en directo, sobre todo de pruebas deportivas.

–¿Cree que la aparición de los drones está cambiando la forma de trabajar en ciertos sectores?

–Cuando nosotros empezamos era mucho más difícil encontrare trabajos, o que la gente reclamase nuestros servicios. Era algo nuevo y el ciudadano de a pie todavía no le veía una verdadera utilidad a los drones. Poco a poco, esto está cambiando. Antes sorprendía ver un dron volar, pero cada vez está más normalizado y la gente mucho más familiarizada con ellos.

–¿Cómo empezó su contacto con el mundo de los drones?¿Comenzó a raíz de la creación de la empresa o su interés ya venía de antes?

–No, todo surgió cuando ellos decidieron contar conmigo para Worldrone SL. Yo tenía otro empleo, pero a min siempre me había atraído el mundo audiovisual. Cuando me presentaron su propuesta, me gustó la idea. A partir de ahí, empecé mi formación como piloto en diferentes áreas y ya llevo casi 6 años en la empresa.

–¿Cómo se saca la licencia de piloto?

–En 2021 entró en vigor la nueva ley europea de drones. Cuando empezamos, la normativa que nos regía era la española, pero ahora todo se regula a nivel Europa. Dependiendo del tipo de drones que quieras pilotar, de su peso o de las operaciones que pretendas hacer con ellos, necesitarás un tipo de licencia u otra para poder volar. En ese sentido la normativa es un poco compleja, pero sí que se van haciendo pequeños progresos que nos facilitan el trabajo a las empresas que nos dedicamos a esto. Pero para hacerse una idea, una persona que quiera sacarse la licencia para poder pilotar un dron de ocio, el coste podría rondar los 600 euros, más o menos.

–¿Hay muchas áreas restringidas para la aviación con drones?

–Sí que hay zonas en las que se necesita un permiso especial para volar, como los aeropuertos, los perímetros militares o ciertas áreas de migración de aves. En otros, por ejemplo, puedes volar pero no te dejan grabar o sacar fotos. En zonas urbanas puedes volar, dependiendo del peso del dron, después también está el caso de los parques naturales... Como ya te digo, es una legislación muy compleja y muy dada a los cambios porque es una tecnología relativamente reciente. Además, en el caso concreto de los permisos para ciertas zonas, con muchas variantes diferentes. Lo que sí es cierto es que nos están dando más facilidades a las empresas, a la hora de poder trabajar más a nuestro gusto, en el sentido de que nos resulta más fácil que antes el hecho de poder conseguir un permiso para grabar en ciertas áreas. En el caso de los pilotos aficionados, que no son profesionales, ya es algo más complicado.

–¿El mantenimiento de los drones es muy costoso o trabajoso?

–Nosotros trabajamos sobre todo con DJI, una empresa que se encarga del mantenimiento. Seguimos el manual de reparaciones que nos proporcionan ellos, que es un método para poder realizar las revisiones nosotros mismos. Después contactamos con el fabricante, que nos indica si hay que cambiar alguna pieza o realizar algún arreglo. Entonces, si la avería no es compleja, la solventamos nosotros. Si no, se lo enviamos a nuestro distribuidor.

–¿Los drones sustituirán a los cámaras que hay actualmente, por ejemplo, en competiciones deportivas?

–Yo creo que no. Lo que sí creo es que los drones son el complemento perfecto para ciertas tareas. En muchos trabajos audiovisuales hace falta un cámara, pero el dron puede acceder a ciertas tomas que no son posibles para una persona, como puede suceder en una competición de esquí o de surf.