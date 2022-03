Independencia energética...¿A qué precio?

El actual conflicto bélico causado por la invasión militar de Rusia a Ucrania ha supuesto un antes y un después en la política exterior y el comercio entre los países que conforman Europa. Uno de los cambios más relevantes y que sin duda acarreará más consecuencias es la decisión por parte de la Unión Europea de cesar las importaciones de gas de Rusia, que a día de hoy suponen un 40% de los suministros de este combustible para la UE. Como consecuencia, los 27 han optado por promover la energía renovable, lo que en Galicia se traduce principalmente por parques eólicos y centrales hidráulicas.

En este aspecto, los territorios que abarcan las comarcas del Deza y Tabeirós-Montes cuentan en la actualidad con más de 200 aerogeneradores, así como varios proyectos en trámite para incorporar en torno a una veintena de nuevos parques. Muchos de estos procesos se encuentran ahora en fase de alegaciones, y son varios los concellos que han elaborado informes negativos para intentar frenar la expansión de estos generadores en los montes de las comarcas. Un ejemplo de ello es el parque dos Cotos, en Cerdedo-Cotobade, cuyos informes desfavorables fueron tramitados por la empresa Tysgal, que comparten que este nuevo escenario energético de la UE “probablemente sí afecte” a la expansión de eólicos en la zona.

En esta línea, desde la Plataforma de Afectados dos Eólicos Vila de Cruces también han apuntado que “si bien no somos analistas y no podemos predecir lo que va a pasar, teniendo en cuenta que Europa se abastece de gas y petróleo ruso, esta situación no nos va a favorecer”. Y es que el temor a que la ruptura con Rusia, la falta de suministros y el refuerzo de las energías no contaminantes acelere la expansión de eólicos a lo largo del territorio ha empezado a surgir en las asambleas de estos colectivos cuya labor se centra en, precisamente, frenar dicho fenómeno.

Por su parte, la activista Ana Varela, que en numerosas ocasiones ha puesto de manifiesto los inconvenientes de implantar estas superficies de molinos en los montes de las comarcas ha sido tajante “tememos una avalancha de macro eólicos, tramitados tanto a nivel autonómico como estatal. Lo mismo acontece con las centrales hidroeléctricas en los ríos. Existe la posibilidad de que se disponga la normativa de manera que esos proyectos que no fueron arriba en el pasado, ahora sí lo hagan”.

Varela es consciente de que la situación energética necesita una solución lo antes posible, alarmante especialmente por la subida vertiginosa de los precios de luz, gas y petróleo en los últimos meses, pero asegura que la respuesta está “en un cambio de paradigma, apostando más por el autoconsumo y las comunidades energéticas”. Añade que “el problema del sistema actual es que le estamos vendiendo nuestros ríos y nuestros montes a empresas privadas, que aprovechan nuestros recursos para después cobrarnos la energía a precios de mercado. No abaratan los precios a los consumidores de Galicia, pese a que la comunidad ya exporta energía eólica. Nosotros hacemos el sacrificio y ellos se benefician”. Alerta, además, del impacto irreversible que estas instalaciones crean en el paisaje y el ecosistema de la zona, así como a la calidad de vida y salud de los habitantes, sentenciando que “nosotros defendemos los ríos libres de obstáculos y la coherencia de los ecosistemas”.

En general, lo que más preocupa a las asociaciones y a los vecinos afectados por estos fenómenos, como ya pasó con las hidroeléctricas en su días, es que sus hogares se conviertan en una macro planta de producción para beneficiar a grandes corporaciones, renunciando a su paisaje sin ver el resultado de su sacrificio.

Planificación sin avales El rechazo de la sociedad a los parques eólicos es evidente, y ha estado ganando fuerza en los últimos años. En parte, uno de los motivos es la planificación eólica actual, que no se ajusta a la realidad de los territorios. Ana Varela explica que “esta planificación no fue sometida a evaluación ambiental estratégica, no se tuvo en cuenta el paisaje. En nuestros montes hay brañas, crece el agua de las fuentes... hay numerosos procesos naturales que se ven afectados por estos molinos de 200 metros”. Un proceso poco transparente Otra de las cuestiones que tiene preocupados a los colectivos que luchan contra la creación de parques eólicos en tierras de Deza y Tabeirós-Montes es la posible agilización en los procesos administrativos previos a su aprobación. Ana Varela sostiene que “llevamos años denunciando que en estos trámites se vulneran derechos. Véase el Tratado de Aros, que establece que se debe contar con la participación de la ciudadanía en materia medioambiental. No se garantiza un acceso fácil a la documentación y tampoco su comprensión”. Varela afirma que esto se traduce en una desinformación que limita la participación ciudadana.

Nicolás González Casares, exteniente de alcalde de Lalín, ocupa actualmente el cargo de eurodiputado del PSOE, en el que una de sus funciones es la de ser miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y suplente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Por lo tanto, cuenta con información actualizada y de primera mano en materia de energías renovables.

–¿Cree que una ruptura en la dependencia de UE con Rusia en materia energética, así como la consecuente apuesta por energías renovables, puede influir en los procesos de implantación de eólicos en las comarcas?

–Puede acelerar un proceso que ya estaba puesto en marcha. Hay que recordar que la UE ya había establecido una reducción del 55% de las emisiones de CO2 y que un 40% de la energía generada fuese renovable para 2030. Es decir, en ocho años hay que doblar la producción renovable. Habrá que acelerar procesos planificando bien espacialmente.

–Cuando habla de acelerar procesos ¿se refiere a los procedimientos administrativos?

–En absoluto. Los procedimientos administrativos son los que son y deben respetarse, si bien es cierto que la Unión aportará unas guías para poder agilizar la parte burocrática, siempre manteniendo las garantías.

Ahora debemos decidir si preferimos esos combustibles, con costes cada día más elevados, que debemos comprar a terceros y que generan emisiones nocivas, o apostar por producir nuestra propia energía con fuentes renovables y precios más bajos

–Recientemente se ha comunicado que España tendrá un papel decisivo en el camino a la independencia energética de la UE, en términos locales apostar por las renovables en esta zona se traduce en eólicos o centrales hidráulicas, ambas opciones que generan rechazo en la sociedad- ¿Cómo cree que puede afectar este nuevo escenario?

–Efectivamente, eólicos tanto terrestres como marinos, o hidráulicas son las opciones más factibles en nuestro territorio, mientras que en otras partes de España se trabaja más con energía solar. Nos encontramos en un momento en el que los precios del gas están exponencialmente altos, con certeza de que subirán más. La UE no tiene combustibles fósiles y ha condenado públicamente las acciones de su máximo proveedor, lo que va a acarrear consecuencias. Ahora debemos decidir si preferimos esos combustibles, con costes cada día más elevados, que debemos comprar a terceros y que generan emisiones nocivas, o apostar por producir nuestra propia energía con fuentes renovables y precios más bajos.