Cuando la esencia del país de la moda llegó a A Estrada

El martes a las 17.30 horas, Rosa Valiñas será distinguida con la iniciativa “Mulleres na Memoria Avelina Valladares”. En un gesto que la honra, la gerente de la histórica mercería “Rosalán” quiso que se destacara al principio del reportaje que “hay muchas mujeres que lo merecen tanto como yo”, y en especial, su propia hija. Según Rosa, el “pilar fundamental” de su vida, junto con su nieto. La premiada reconoce que sin su ayuda, nunca podría llevar el negocio tal como lo hizo, por lo que nunca habría ganado este premio. El galardón que recibirá el martes, como reconocimiento a una vida dedicada al trabajo, será compartido con Carmen Lodeiro, de O Forniño y con Sofía Matalobos, de Ultramarinos Sofía.

Rosa Valiñas nació en Tabeirós en el año 1946. A pesar de venir al mundo en plena postguerra, esta mujer, ejemplo de trabajo y sacrificio, admite que vivió una infancia feliz. Su padre, que era labriego, la animó desde pequeña a aprender otro oficio, porque no quería ver a su hija trabajando toda la vida en un medio tan duro como es el campo. Con sólo 14 años, Rosa empezó a aprender costura. Por la mañana iba a la escuela y por la tarde recibía las lecciones de Pepe “O Xastre”, el gerente de la histórica Sastrería Vázquez, que estaba en el lugar de A Consolación y que, durante generaciones, cosió para los vecinos de Tabeirós y toda la contorna. Durante el tiempo que pasó trabajando para el sastre de A Consolación conoció a su marido, que también era de Tabeirós, y con el que se casó en el año 1969.

Después de la boda se fueron juntos a Francia. Valiñas se marchó emigrada, con el deseo “de tener mi casa y mi propio negocio” cuando volviera, y vaya si lo hizo. En tierras francesas vivió durante 13 años. Reconoce que no le fue difícil aprender el nuevo idioma: a base de “leer libros y aplicarme, lo hablé rápidamente”, y es que lo necesitaba para comunicarse en el taller de alta costura en el que entró a trabajar. Una casa de alta costura en el país de la moda, ya se imaginan, no es moco de pavo. Rosa Valiñas, que ya tenía muchas nociones del oficio gracias a las lecciones recibidas en la Sastrería Vázquez, fue una de las mejores trabajadoras en su nuevo empleo, mientras veía como muchas compañeras se quedaban por el camino: “allí tenías que saber trabajar, porque a las que no sabían hacerlo bien, las echaban”. A pesar de la dureza de la faena, Rosa se ganó un gran aprendizaje, experiencia que años después se traería a tierras estradenses

Aunque le guarda mucho cariño a Francia, Valiñas reconoce que la vida allí fue muy dura. Tuvo que criar a su hija ella sóla mientras trabajaba, lo que para un emigrante “es complicado”, porque “no es como si vives en casa, que te pueden ayudar los abuelos”. Durante su estancia allí, dejaba a su hija en la guardería y al salir de trabajar, pasaba a buscarla.

Tras casi tres lustros en el país vecino, en 1982 regresa a A Estrada, con la idea de montar su propia empresa. Los cimientos de la histórica mercería “Rosalán” se construyeron en la casa de Rosa Valiñas, en la calle Forcarei. Allí, en el bajo de su hogar, empezó vendiendo “lanas, máquinas de coser y cosas de mercería” y organizó un taller que llegó a tener más de 30 personas cosiendo a máquina. Un tiempo después, compró la franquicia de “Lanas Stop” e instaló Rosalán en frente de lo que luego sería su propio establecimiento. Este primer local, en el que estuvo bajo condiciones de alquiler, estaba en la calle Ulla, donde actualmente está emplazada la tienda de Vodafone y durante muchos años estuvo “A Casa das Festas”. Con la llegada del euro a España, compró el local de en frente, que todavía es suyo, y donde en la actualidad está Emei, una tienda de bolsos y complementos que sigue manteniendo con vida el espíritu de un establecimiento mítico como Rosalán, que vistió a varias generaciones diferentes de estradenses.

Rosa Valiñas encadenó multitud de horas seguidas trabajando. Cuenta que en los “tiempos buenos” tuvo que contratar a “muchas costureras autónomas”, que trabajaban para ella desde sus casas, repartidas por diferentes puntos del Concello de A Estrada. Valiñas elaboraba, sobre todo, “prendas de punto que vendía por el día”, para después “repartir el trabajo por la noche” entre las costureras que le daban a la máquina de coser desde sus casas. Aunque admite que le “debe todo” a Rosalán, Valiñas se arrepiente de “lo poco que estuve con mi hija” durante aquellas épocas de tanta producción. Durante los años 80 y 90, la carga de trabajo era brutal, de tal manera que la tienda estaba “llena de gente durante todo el día, se vendía mucho material a todas horas”.

Rosa regresó de Francia a principios de la década de 1980, cuando España estaba experimentando un crecimiento económico sin precedentes. La gerente de Rosalán reconoce que aprovechó estos años, pero que con la llegada de la crisis en 2007, el negocio se enfrentó a una nueva realidad, mucho más oscura. Aun así, Rosalán sobrevivió hasta “hace unos 6 años”, cuando tuvo que dar paso a un nuevo negocio.