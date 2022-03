La última junta de gobierno local de Lalín acaba de adjudicar un montante económico de 749.559 euros, procedentes de remanentes, para arreglos de pistas en un total de una treintena de parroquias que ejecutarán en próximas fechas a empresa Taboada y Ramos adjudicataria de dichos trabajos. Estos casi 800.000 euros son una parte de los más de 3,3 millones de euros que se ejecutarán en este mandato con destino al arreglo de pistas y accesos a núcleos en el rural y que servirán para mejorar el estado de la extensa red de caminos con las que cuenta el término municipal.

El alcalde, José Crespo, indicó que en el presente mandato se ejecutaron dos planes de pistas que totalizaron 515.000 euros a los que se añaden ahora los 749.000 euros del plan de Mellora en pistas e accesos a núcleos rurais de Lalín que se adjudicaron esta semana. A estos se le suman los 200.000 euros del Plan Marco de los años 2020 y 2021 y los 200.000 euros que se ejecutarán en 2022 y 2023 y los más de 150.000 euros del PIR que irán en la totalidad a la mejora de infraestructuras viarias de las parroquias. El primer edil lalinense indicó que además están en proceso de licitación otros 428.000 euros procedentes del Plan Concellos 2021 que se adjudicarán en las próximas semanas y en el que se incluyen pistas en la mitad de las parroquias de Lalín y que en programa provincial de la Diputación se solicitarán 1.083.000 euros que en su totalidad se destinarán a mejorar viarios de titularidad municipal. “Todas estas inversiones y mejoras de la red viaria en estos cuatro año totalizarán 3.325.000 euros que serán la mayor inversión en un mandato en la mejora de pistas, accesos a núcleos y caminos en la historia de Lalín”, a los que habría que añadir todas las inversiones realizadas en trabajos de bacheos y reparaciones y pistas.

Las pistas

Ya entrando en detalles sobre las actuaciones concretas el grupo de gobierno dio a conocer la relación, que es la siguiente: Alperiz (asfaltado de pista del lugar y hasta la cantera en el tramo que falta), Anzo (asfaltado en el cruce de Sixto), Barcia (arreglo de de la pista de Midón-Couto), Bendoiro (pista de Castro), Bermés (pista de Orxás), Busto (asfaltado de la pista del Souto a la Casa do Mineiro, en un tramo de 800 metros), Camposancos (aglomerado por centro el social), Castro (lugar de Castro), Catasós (aglomerado en Celemín), Cello (asfaltado en el centro del lugar hacia iglesia y asfaltado de la pista desde la carretera de Brántega a Cello), Cercio (pista hacia Cello por entronque con Mato), Doade (asfaltado desde Taín a San Pedro), Donramiro (asfaltado desde la carretera de cementerio hasta la finca de Domin y la Avenida da Romea a la pista de Filgueiroa), Filgueira (acceso a As Queimadas, Galegos (aglomerado en la pista de Toimil y local social, Gresande (núcleo de Insúa), Lalín de Arriba (aglomerado en la pista del centro social), Lebozán (aglomerado de Samprizón desde las casas hasta la rampa), Losón (aglomerado pista de Senín hasta la carretera de Vila de Cruces), Méixome (arreglo de la pista de Portomato desde Mato a Santiso y cruce de la taberna), Noceda (aglomerado pista de A Toxiña, acceso a tres viviendas en Golmar y pista de acceso al lugar de Golmar), Palio (aglomerado de la pista de Palio a Rodís do Cabo), Rodís (aglomerado desde Rodís do Cabo a Palio de Arriba), Santiso (aglomerado de Cruz a Mato y pista hacia Méixome), Sello (aglomerado de la pista del centro Social, Barreiro y Vilaméa), Soutolongo (aglomerado del segundo tramo de la pista de Viñoa), Val (asfaltado en el fondo de Abonxo y pista de Vale hasta el cruce con la carretera principal), A Veiga (hormigonado en Carballeda), Vilanova (pista de Costoia a Barreiro), Vilatuxe (aglomerado de la pista de Costoia a Lodeirón y la pista de entrada a Bustelos) y en A Xesta (pista de San Fiz a Pontenoufe).

Para finalizar el primer edil lalinense indica que al esfuerzo que se hace en el rural con el arreglo de pistas se suma la fuerte inversión que se hará en saneamientos que superará los 6 millones de euros entre lo consignado en el presupuesto 2022 y el contemplado en el pliego de licitación del servicio del agua que junto a pistas totalizarían más de 10 millones de euros en infraestructuras viarias e hidráulicas en el rural.