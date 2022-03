El presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, mantuvo anteayer jueves una reunión de trabajo con la junta local del partido en Agolada, dentro de la ronda de contactos por toda la provincia, con miras a las elecciones municipales del año que viene. En este sentido, avanzó que tras el congreso nacional de abril, el PP provincial retomará el calendario de congresos locales, entre los que figura el de este concello dezano.

El también vicepresidente primero de la Xunta recalcó que en Agolada “es posible otra forma de hacer política, menos populista, con más sentidiño y pegada a las necesidades reales de la ciudadanía”. Para Rueda, es fundamental “estar constantemente en la calle, escuchando a los vecinos e interesándose por las cuestiones que les preocupan. La clave está en escuchar para acertar”, apostilló.

Gestión en la crisis sanitaria

Durante su encuentro con miembros del PP local, Rueda hizo hincapié en el “importante retroceso que dio Agolada en solo tres años”, desde que accedió PAyJ a la Alcaldía. Para Rueda, el ejecutivo que preside Luis Calvo “es un gobierno alejado de la realidad, más preocupado por el titular que por la gestión, y en el peor momento posible, con una crisis sanitaria, económica y social que precisa de gobiernos con una gestión que esté a la altura”. En este encuentro, Alfonso Rueda estuvo acompañado por el secretario provincial del partido, Luis López, y el vicesecretario provincial, José Crespo.

No son las únicas críticas del PP al alcalde agoladés. Desde las filas locales del partido su portavoz, Carmen Seijas, tiene claro que las últimas declaraciones de Luis Calvo, en las que primero afirmaba su disposición a ir al frente a luchar contra Rusia y después aclaró que se refería a prestar ayuda humanitaria, son solo “un circo para ganar tiempo y demorar un pleno ordinario que lleva más de un mes de retraso, simplemente porque no tiene nada de interés que llevar”.

Calvo, días atrás, afirmó que era ajeno a las críticas de la oposición porque ésta nunca hacía propuestas de interés para los vecinos. Pues bien, la portavoz del PP apunta que hay registradas tres mociones “donde se pone de manifiesto la nula capacidad del alcalde para regir el concello”. Una de las mociones exige la limpieza de las calles, otra urge el arreglo de varios pendellos y la tercera menciona una serie de infraestructuras que podrían repararse a través de los distintos planes que se elaboran cada año.

Visita aldea por aldea

Seijas adelanta que si este pleno ordinario no se convoca a principios de la próxima semana, el PP difundirá en los medios de comunicación esa relación de obras que hay que acometer en el municipio. “Esperemos que después no nos trate de populistas, ya que desde el principio hicimos las cosas con una lealtad institucional que no se merece”. Este listado de trabajos responde a un intenso trabajo de los concejales populares, que fueron aldea por aldea para conocer de primera mano sus necesidades.

El PP también cree que los anuncios de Luis Calvo pretenden “que el pueblo se olvide cuanto antes de las condenas que tuvo por parte de órganos judiciales” tras la denuncia del s por despido. Por último, critica al alcalde agoladés porque mientras defiende a Ucrania tiene en mente ir a Cuba, un país alineado con Rusia, para mantener una reunión con su gobierno.