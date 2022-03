El gobierno lalinense pondrá en marcha los proyectos de reurbanización de las calles Monte Faro y Maruja Gutiérrez después de que en enero quedasen adjudicadas ambas actuaciones por un importe total de cerca de 550.000 euros. Así lo avanzó en el día de ayer el alcalde, José Crespo, quien anunció reuniones con los vecinos de ambas rúas para que la dirección de obra les explique el plan previsto en cada caso. En cuanto al comienzo de los trabajos dijo que todo apunta que podrían ser inminentes.

“Lo que le voy a proponer a las empresas es que en vez de empezar e ir muy lentamente prefiero que vayan razonablemente rápido para rematar la obra cuanto antes”, declaró en la emisora municipal. Además de que los residentes Monte Faro y Maruja Gutiérrez conozcan de primera mano cómo se pretenden estructurar los trabajos, el mandatario apuntó: “quizá es mejor comenzar la obra quince días más tarde y que vaya a más marcha y no empezar e ir a un ritmo muy lento, pero lo veremos con los vecinos”, añadió el regidor. Conviene recordar que a principios de enero la mesa de contratación de los proyectos de reurbanización de las calles Maruja Gutiérrez y Monte Faro acaban formulaba la propuesta de adjudicación a favor de las empresas Narom SL y Vilariño ESP respectivamente. Las ofertas por las que se acometerán los trabajos ascienden a 211.700 y 336.252 euros en cada caso para proyectos que, conviene indicar, habían salido a concurso por casi 221.000 y 354.000 euros.

El primer edil repasó otras cuestiones de actualidad como el reciente remate de las obras de humanización de las céntricas Principal y Joaquín Loriga. El proyecto impulsado por el gobierno anterior fue ejecutado por el actual y las fuerzas integrantes del cuatripartito insisten ahora en que esta inversión no tiene sentido si se mantiene el tráfico rodado a diario. Con la postura del ejecutivo de Crespo Iglesias meridiana hasta la fecha, el mandatario insistió en que sobre la “peatonalización o semipeatonalización hay gente a favor y en contra como todo. Nosotros somos un gobierno responsable y lo que queremos es proteger aquello. Allí hay unas plantas y unos jardines modernos que le dan unas dosis de humanización a la calle y significa que hay que protegerlos; como no tienen pivotes de protección, a ver cómo funcionan y actuaremos en consecuencia”. Con estas afirmaciones se puede interpretar que el alcalde no cierra totalmente, ahora, la puerta a una peatonalización de las dos rúas separadas por el Kilómetro 0, aunque este cambio sorprendería pues ni los arreones de la oposición en este sentido le habían hecho cambiar de postura.

Sobre los cambios en el gobierno provocados por la marcha de las ediles Eva Montoto y María Álvarez indicó que sus áreas serán asumidas por los recambios: Carmen Canda y Marcos Areán.

El proyecto del Cortizo estará listo en dos meses

“Es una buena noticia que la Xunta autorizara la cesión por parte de Galitec, que era a que tenía el contrato a esta nueva empresa”. Así valoró el mandatario la inminente reanudación de las obras del estadio Manuel Anxo Cortizo. Calcula que estarán rematadas en un plazo de un par de meses. Recordó que la obra física del fondo está hecha, solo queda poner el tapete y algunos otros aspectos, y lo que ocurrió fue “que la concesionaria que tuvo algún problema desde el punto de vista económico, lo que hizo fue una cesión de parte del contrato a una empresa que para que nos entendamos es la competencia entre comillas de Mondo, una multinacional potente que tiene una sección en España y que está apostando fuerte por instalaciones deportivas en toda Europa”. Dijo que el hecho de que la nueva adjudicataria, Limonda Sport Ibérica, sea una empresa solvente ofrece unas ciertas garantías de que el aval que ponen encima de la mesa va a tener unas garantías de éxito importantes. Sobre la situación de Galitec, inmersa en un expediente de regulación temporal de empleo, el alcalde mostró su convencimiento de que pudiese superarlo como lo hicieron otras empresas que incluso pasaron por un concurso de acreedores.