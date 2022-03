Unha vida dedicada ao ensino, iso é o que a localidade estradense decidiu honrar este ano co décimo premio ao Labor Honorífico das Mulleres da Estrada. María José Matalabos Dono, Josefa, recibirá o premio no MOME o martes 8 de marzo ás 18.00 horas, despois dunha traxectoria na docencia de máis de 40 anos, a maior parte deles no CEIP do Foxo. A protagonista confesa sentirse “gratamente sorprendida” por este nomeamento, e aproveita para recalcar a importancia de iniciativas coma esta, que poñan o foco na vida e legado das mulleres da vila. Ela sabe que “adiantamos moito, pero queda outro tanto por facer, sempre dende o respecto e comprendendo que ninguén é máis que o outro, que todos somos iguais”.

Cómpre entón mirar atrás, tornar aos comezos desa vida que deixaría unha pegada indeleble na memoria de todos aqueles que compartiron o camiño con ela. Así pois, Josefa naceu no 1954, no Viso, Lagartóns, no seo dunha familia humilde. Alí comezou a ir a escola e coñeceu á súa mestra, quen a marcaría para sempre e se tornaría nun referente, dona Carme. Foi esta mestra a que se encargou de convencer ao pais da premiada de que “a esta nena hai que estudala”. As insistencias da docente fixeron efecto nos pais da cativa, e finalmente puido ir interna a Santiago para rematar os estudos primarios: unha alumna sobresaínte, que chegou a sacar dous cursos nun só ano.

A estradense rematou a súa etapa compostelá e volveu para o concello cursar o instituto. E finalmente retornou a Santiago para formarse na Escola de Maxisterio, onde perdeu un ano de escolarización no 1974 por unirse ás folgas estudantís en contra da ditadura. Porén, foi quen de sacar o curso, e rematar cunha das mellores notas da súa promoción, accedendo directamente a praza sen precisar opositar. O primeiro centro no que ensinou foi no Rosalía de Castro con 22 anos, despois trasladouse a Negreira, seguido de Padrón, San Miguel de Castro, onde era a única mestra e “era unha escola unitaria sen ventás, sen luz, sen mesas e sen material de ningún tipo. Loitamos moito co Concello para que nos dera os mínimos, pero fun moi feliz”, e finalmente o que se tornaría no seu segundo fogar, o de CEIP do Foxo en setembro do 91. Non hai mellores palabras para describir esta etapa que as súas mesmas, “ir alí non era ir a traballar, era ir a facer actividades e compartir. Todos os problemas persoais ou familiares que puidera ter esquecíanse cando cruzaba esas portas. Non hai un sitio como o Foxo, é un lugar moi especial”.

Matalobos compaxinou a súa faceta de mestra con actividades socioculturais, empresariais, incluso de labranza, pero sobre todo, de nai. E a todo lle puxo o mesmo empeño e corazón. Ela insiste en que “a ensinanza é a mellor profesión de todas, porque traballamos coa mellor materia prima, os cativos”. Non mira atrás, “sempre hai que mirar adiante”, e “son optimista de cara o futuro”, mais se tivese que volver á docencia “faríao ben a gusto, sempre e cando fose no Foxo”, sentencia con esa alegría e dozura propias da súa voz e do seu carácter.