El PP de Silleda critica la inacción de las obras de la calle Progreso en el tramo del entorno tanto del CEIP como de la escuela infantil A Galiña Azul. Estas obras, hace tres semanas, obligaron a poner en marcha distintas restricciones y modificaciones en el acceso al centro educativo, pero es que “solo se trabajó en ese tramo en la primera semana, y ahora llevamos dos en las que no se hace prácticamente nada”, lamenta el portavoz de los populares, Ignacio Maril.

Las modificaciones en este tramo suponen un cambio en las zonas donde los autobuses dejan y recogen a los estudiantes, ahora en la parte trasera del CEIP. Así, los niños y niñas acceden al centro “en una entrada en la que no hay parada de autobús, en un vial más estrecho y por una entrada que no está debidamente acondicionada para este tránsito, lo que supone un mayor peligro” para los escolares. Los populares entienden este cambio si fuese temporal, pero no admiten que siga utilizándose más tiempo del necesario “porque la empresa decide unilateralmente paralizar la ejecución”.

Sanciones por el retraso

No es la primera crítica del PP, el principal partido de la oposición, a la gestión de esta humanización de Progreso. El partido lleva “meses” pidiendo tanto que se respete la ejecución por tramos de la calle como que se agilicen los trabajos, “sin que el Concello ni la empresa hagan nada por solucionar esta situación”. De hecho, semanas atrás Ignacio Maril recordó que el plazo de ejecución de las obras había expirado el día 15 de enero, por lo que el Concello debería imponerse las sanciones que figuraban en el contrato de adjudicación.