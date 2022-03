Lalín acude al rescate de Ucrania

Continúa la ola de solidaridad con el pueblo ucraniano en la comarca dezana tras el inicio de la invasión rusa. Compromiso por Lalín anunciaba ayer su adhesión a una campaña para recaudar fondos, ropa y medicamentos con destino a las fuerzas armadas de Ucrania y a los refugiados. El coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, explica que “estuvimos hablando de cómo canalizar ayudas desde Lalín y Deza para ayudar al pueblo ucraniano. Hicimos alguna gestión conjunta con el Concello de Arzúa porque venían cuatro personas que ya estaban en Alemania con destino a un piso allí. Y se acordó que va a haber una recaudación en muchos bares de Lalín mediante 72 huchas que irán con el distintivo “Todos con Ucrania” con unas pegatinas donadas de forma gratuita por empresas de Lalín. La recaudación irá destinada al Ejército de Ucrania y a todos los refugiados”.

Las cuentas bancarias habilitadas para las donaciones son: UA223226690000026007300905964, UA093052990000026004025029786 y UA173052990000026009035028620. Además, Cuíña indica que “José Crespo y yo estuvimos hablando sobre que estamos absolutamente de acuerdo, como pedía la Fegamp, en recoger refugiados que irán seguramente a las casas del Manuel Rivero que empezamos a habilitar en el mandato anterior y que entendemos que tienen que ser para esta circunstancia en este momento”. El coordinador de Compromiso indica que “le querría pedir de forma constructiva al Desván Municipal de Lalín que se recoja ropa de invierno. De igual forma, hay cuestiones fundamentales como medicamentos y botiquines, que son importantes en este momento. También hablamos con la Cruz Roja porque sabemos del envío de ropa y medicamentos desde Santiago. Queremos que nos indiquen cómo canalizar esa ayuda”. El político lalinense recuerda que “hay que tener en cuenta que los datos son de 800.000 refugiados y, por lo tanto, a Lalín van a venir y creo que tenemos que concienciar a la gente de que todo esto que pasa tiene una dimensión muy importante”.

Por último, el coordinador de Compromiso por Lalín quiere hacer un llamamiento a la patronal comarcal para conseguir celeridad a la hora de transportar lo conseguido con destino a Ucrania. En este sentido, Rafael Cuíña subraya que “también pediría por cuestiones logísticas la implicación de la AED para ver si así se puede canalizar esta ayuda. No sé si hay un centro de operaciones base en Madrid pero sé que están mandando muchas cosas directamente a la frontera polaca con Ucrania. Seguramente, con la colaboración de empresas de transportes de aquí la AED puede ayudar a canalizar logísticamente esta cuestión”. De momento, las huchas ya se podrán ver por todo Lalín con tal motivo.

Comunicación con el frente por WhatsApp

Rafael Cuíña estuvo ayer acompañado por los ucranianos afincados en la comarca, Igor Shakn y Bogdan Mnykh. El primero tiene contacto directo con el teatro de operaciones porque “mi hijo y sobrino están en el frente. Nos comunicamos con mi sobrino por WhatsApp y nos dice que hacen turnos de guardia”. Y añade que “mi suegra no pudo salir del país porque no le dio tiempo y está escondida en un sótano. Es diabética y necesita medicamentos que no hay” por no hablar de su madre, diabética, que también sigue en su tierra natal. Tanto Igor como Bogdan hicieron hincapié en que lo que en estos momentos hace falta son “sacos de dormir, mantas y ropa térmica en general”. Igor recalca que quiere “agradecer a la gente de Lalín y de la comarca el apoyo recibido” y espera de la solidaridad de todos para conseguir el objetivo de ayudar a sus compatriotas sitiados. Igor se lamenta de que “cuando hablamos mediante el poco contacto que tenemos lo hacemos sobre cuestiones básicas porque pierdes la conexión porque están atacando las antenas de telecomunicaciones”. También destaca el aumento de saqueos en las calles de ciudades como Leópolis o que “allí ya tienen ley seca, que prohibe la venta de alcohol” en una zona donde ahora lo primordial es paliar las carencias de ropa y de medicinas elementales.