“É importante recoñecer a labor das mulleres, pois moitas non o tiveron fácil”

Carmiña Lodeiro (Merza,1933) é unha das galardoadas deste ano co premio á Memoria de Avelina Valladares, pola asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares. Carmiña mudouse á Estrada con 14 anos, onde se caso con 19, e permaneceu ata a actualidad, coñecida polos estradenses por rexentar o famosa panadería O Forniño.

– Como se sinte recibindo este premio?

–Pois estou sorprendida. A verdade é que non mo esperaba. E contenta, porque é un xeito de botar a vista atrás e recordar a miña vida. Aínda que por outro lado, eu non son moi amiga das cerimonias. Pero neste caso fágoo a gusto, un pouco tamén para darlle a alegría á familia, que están moi emocionados.

– Vostede naceu en Merza. Cónteme, como acabou en A Estrada?

–Vinme de Merza cando tiña catorce anos a vivir con miña irmá. Xuntas collemos O Río Deza, onde facíamos comidas, dabamos hospedaxe, e incluso celebrábamos vodas. De feito, foi na voda do que despois sería o meu cuñado, que a celebrou alí, onde coñecín ao que se acabaría tornando no meu marido, Pepe. Esa noite moitos rapaces se achegaran a min para pedirme bailar e eu dixéralle que non a todos, pero mira ti... que a el díxenlle que si.

– Entón leva vostede traballando dende moi nova. Cando comezou co Forniño?

–Levo, traballei toda a vida. Cando me casei o meu marido traballaba na panadería familiar, pero non foi daquela cando comecei eu. Uns anos antes collemos o ultramarinos-taberna Catro Camiños. Eu non abría para taberna, a maior parte do tempo só me dedicaba ao ultramarinos, excepto cando había os bailes na Gradin. Daquela os mozos deixábanme a roupa a min na taberna porque no outro cobrábanlles, e cada vez que facían descanso viñan ao bar e pedían algo. Lembro ter que agardar ata as tres da mañá a que rematara a festa para devolverlles as prendas, ou facerlle tortillas a Juan Pardo!

–Cónteme, como era ser nai e traballar ao mesmo tempo?

–Non era fácil, había que combinar as dúas cousas, pero aínda tiven sorte. Eu tiven tres fillos, o primeiro ao ano e medio de me casar, o segundo veu cinco anos despois, e tres anos máis tarde a terceira. Cando os dous rapaces eran cativos aínda tiña o Catro Camiños, que me permitía flexibilidade á hora de crialos, porque podía pechar cando o precisaba. Despois, levábaos comigo a todas partes. Ao segundo, Agustín, téñoo levado comigo ás clases de costura, e mentres eu aprendía el andaba xogando por alí. Despois, cando os maiores xa ían ao colexio, eu estaba no Forniño, na Benito Vigo, e había unha señora solteira que coidaba algúns meniños mentres as familias traballaban, entón eu mandaba alí á rapaza todos os días mentres atendía o despacho. Ao non haber moitas mulleres que traballaran fóra da casa, non había onde deixar ós pequenos.

– En definitiva, unha muller que traballara era pouco habitual daquela, topouse algunha vez con dificultades?

–Nunca. Podo dicir que o peor que me pasou foi unha vez un rapaz que veu á panadería, e me roubou o bolso, un día que ademais levaba os cartos para pagar xestións do enterro de meu irmán. Polo demais, nunca me faltaron ao respecto, nin tiven que chamar á policía. Cando estaba no Catro Camiños viñan homes de todas partes, algúns bebidos, pero eu nunca lles tiven medo. En parte porque tivera que convivir cando era nova cun familiar que se daba á bebida.

–Parece vostede unha muller moi decidida e valente, foi sempre así?

–Hai moitas cousas que me dan respecto, pero pódese dicir que si. Lembro cando saquei o carné de conducir en Pontevedra, saqueino á primeira do que me ía ensinando o meu marido co coche da panadería. Daquela non era común ver a mulleres conducindo, e a xente mirábame cando ía aos enterros ou ás misas. Algunhas veces dábame rabia, pero despois pensaba en que os meus fillos non se tiñan que mollar para ir a ningures porque os podía levar eu, e sobre todo, en que me gustaba conducir, e seguía para adiante.

–Que é o que recorda con máis cariño da súa época en Catro Camiños e o Forniño?

–Sen dúbida, a xente. Eu son unha muller moi sociable, e din con moi boas persoas. Sobre todo, tanto o meu marido coma min tiñamos moita morriña do Catro Camiños, porque cando o abrimos eramos moi novos e coma quen di, non tiñamos nada. Grazas a el puidemos mercar un piso, e facer moitas cousas. Mais en xeral, o que levo comigo é a xente que coñecín. Eu son unha persoa moi sociable, e encántame falar con todo o mundo, pero tiven a sorte de dar con persoas moi boas.

–Vostede é socia do colectivo Mulleres Rurais Avelina Valladares, que opina da súa labor e destes premios a mulleres estradenses?

–Son socia dende que se fundou hai máis de 50 anos. Sempre intentei ir a todas as actividades, excepto aí atrás, cando o meu marido se puxo mal e só pensaba en coidalo. Malia todo, téñoo pasado moi ben, e para nós era un xeito de divertirnos e aprender cousas novas como cociña, ou costura, polo que penso que a súa labor é moi necesaria, e alégrame ver caras novas entre as integrantes. Por outra banda, en canto aos premios, penso que é unha magnífica iniciativa. Ao fin e ao cabo é recoñecer a labor e a vida das mulleres da vila. Eu fun afortunada, nunca precisei pedirlle cartos ao meu compañeiro para mercar nada porque tiña os meus propios aforros, pero cónstame que moitas mulleres dependían totalmente do que lles dera o home, e que non o tiveron nada fácil.