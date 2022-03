La feria de A Estrada de los miércoles está contando en sus últimas ediciones con pocos vendedores, quedando prácticamente vacío el recinto habilitado temporalmente en la Avenida de Ponteareas. Según explican los propios feriantes, esto es debido a que las normativa vigente ordena la retirada de vehículos del recinto ferial a pesar de que las inclemencias del tiempo dejan espacio suficiente para ello. Por este motivo, muchos comerciantes optan por no acudir pese a que sus puestos están igualmente pagados.

“Desde el Concello se nos dice que es por falta de espacio, algo que comprendemos si estamos todos pero no en días que hay pocos puestos. En los coches está nuestro almacén y nuestra mercancía. Eso es lo que está en juego”, explica la comerciante estradense Socorro Mouriño.

Ella junto a otra compañera, optaron por cargar y marcharse el pasado miércoles ante la amenaza de retirada o sanción. “Trabajo en muchos concellos y como estradense me da mucha pena ver un recinto ferial vacío en el que no puedo trabajar pero sí pagar. Sin embargo, si voy a otros sitios en situación similares de mal tiempo sí puedo trabajar. Si no hay sitio para todos es compresible que se aplique la ordenanza pero si hay sitio de sobra por mal tiempo lo importante es que esté el mayor número de puestos. Da mala sensación ver la feria así”.

Desde el Concello argumentan que la normativa impide hacer lo que los puestos plantean pero estos consideran que esa aplicación tajante de las normas está siendo contraproducente para la feria. “Si los puestos tienen seguro que pueden meter los coches, vendrían más”.