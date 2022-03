Luis Calvo cambia la pólvora por las magnolias

Tras levantar un revuelo por su disposición a ir a la guerra para defender a Ucrania de las tropas rusas, el alcalde de Agolada, Luis Calvo, matizó ayer su ofrecimiento y el del teniente de alcalde, Óscar Val. En declaraciones al programa Galicia por diante, de la Radio Galega, explicó que no empuñarán un fusil para detener la invasión, sino que “nosotros combatimos políticamente, a nuestra manera, para ayudar a la gente”. Calvo apuntó que hay formas de presionar a Rusia, con sanciones económicas, con las armas o con la prohibición del entrar en el espacio aéreo. “Nosotros alojaremos a refugiados y, si tenemos que ir a Ucrania, ayudaremos a levantar tiendas de campaña, a montar hospitales móviles y a cuidar a los enfermos y heridos”.

¿Qué vamos a pintar el teniente de alcalde y yo con dos fusiles, si no los entendemos?

Calvo insiste que “sería una contradicción decir no a la guerra y luego echarle la mano a un fusil” y añade que “qué vamos a pintar el teniente de alcalde y yo con dos fusiles si no los entendemos”. En los casi 10 minutos de entrevista, recordó que él y Val tomaron esta decisión de forma muy meditada y “en un momento de humanidad, donde vemos que necesitan ayuda”. Aprovechó para pedir mayor celeridad en las reuniones diplomáticas, porque “estamos convencidos de que Putin no parará en Ucrania. Como haya alguien que le dé a un botón, esto salta todo por los aires”.

Calvo hizo un breve análisis de las consecuencias de la guerra. “Va a traer miseria a todas partes del mundo, y ya nos está afectando, puesto que se duplicó el precio de los alimentos”. Concluyó con un “siempre pasa lo mismo, los gobernantes no van a la guerra, sino el pueblo. Y los gobernantes tienen que saber que los pueblos no están dispuestos a matarse por culpa de unas ideas imperialistas de una persona que no tiene corazón”.

Deuda casi pagada

A la espera de recibir la respuesta de la Embajada de Ucrania (el correo electrónico fue enviado el martes a las 14.00 horas), ya hubo vecinos que ofrecieron sus viviendas a Luis Calvo para acoger a personas refugiadas. “Vamos a ayudarles hasta el límite. La gente está muy concienciada”, recalcó.

Preguntado por las reacciones de la oposición política local (el PP es el otro partido de la corporación) sobre su anuncio de ir al frente, Calvo soltó un “yo a la oposición no le hago ningún caso, porque nunca trae ninguna propuesta válida para la gente de Agolada. Llevaban aquí 40 años y Agolada empieza ahora a levantar cabeza. Cuando llegué había una deuda millonaria y ahora nos quedan por pagar 45.000 euros”.