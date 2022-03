Con las obras de humanización de la Calvo Sotelo, Justo Martínez y la Praza da Feira se limita de manera drástica el espacio para el estacionamiento de vehículos en el centro de la villa. Como respuesta a estas iniciativas son muchos los vecinos que no ven con buenos ojos los cambios que se están produciendo, y el gobierno local es conocedor de ello. Por ese motivo, de un tiempo a esta parte el Concello se ha hecho con terrenos municipales, o ha acordado convenios con los propietarios, para la habilitación de parkings en las inmediaciones del corazón de la urbe. No obstante, la alternativa no acaba de cuajar del todo a partir de ciertas horas del día.

A Estrada cuenta a día de hoy con varios aparcaderos municipales, y gratuitos, si bien son cuatro en concreto los que más se utilizan: el de la Casa das Letras en la avenida Benito Vigo, el del Teatro Principal en la calle Serafín Pazo, el de la avenida de Ponteareas, a donde se ha desplazado provisionalmente la feria de los miércoles, y el de la avenida de América, que cuenta con otra entrada por la calle Forcarei. Todos estos parkings disfrutan de bastantes visitas por las mañanas, cuando los locales aprovechan para hacer sus gestiones y se incrementa el movimiento en el pueblo, pero por las noches quedan libres en casi su totalidad, mientras que en las plazas de zona azul en el casco sigue habiendo vehículos estacionados, ¿por qué ocurre esto? Lo primero que se observa al visitar estos lugares de noche es la falta de iluminación, con cierta visibilidad a la entrada y prácticamente ningún punto de luz hacia el fondo. El único que sí cuenta con buen alumbrado es el de la avenida de Ponteareas, quizás para compensar que se encuentra más desplazado del centro. Tampoco existen cámaras de seguridad que cubran la videovigilancia de todos los puntos, por lo que en general, una vez anochece, estos espacios pueden generar sensación de inseguridad en los usuarios, lo que explicaría que los escasos vehículos estacionados durante la noche se encuentren a la entrada de los parkings, donde hay luz. Los fines de semana la situación varía en cuanto al uso de estos espacios. Hay tradiciones de los jóvenes que aunque las generaciones cambien permanecen vivas, una de ellas es, sin duda alguna, el botellón. Así, los botellones que antes se realizaban en el parque de la Alameda, se desplazaron ahora a espacios más escondidos, con menos iluminación, donde los chichos y chicas de A Estrada pueden sentirse más desinhibidos, es decir: los parkings municipales. En este aspecto, los dos espacios más utilizados con este fin son el de la Casa das Letras y el de la avenida de América, ambos puntos estratégicos dada su proximidad a las dos áreas de ocio nocturno de la villa; la Zona dos Viños, y la comúnmente conocida “calle de los pubs”. En general, si bien es cierto que hay algunos aspectos susceptibles a mejora, los estradenses cuentan con una facilidad que no todas las localidades poseen, varios terrenos céntricos, en pleno casco urbano, destinados a estacionamiento público y gratuito. Baches y charcos en los pavimentos La iluminación es un factor importante, sin duda, pero existen otros motivos que pueden hacer que el conductor estradense se muestre reticente a hacer uso de los parkings municipales si tiene otras opciones: los baches. En el espacio destinado a estacionamiento de la Casa das Letras existen numerosos desniveles, algunos bastante acusados, que pueden resultar dañinos para los automóviles, y que empeoran en los días de lluvia, cuando se llenan de agua creando grandes charcos. También en el área asfaltada que cubre la parte trasera del edificio de la biblioteca se observan desperfectos en el pavimento. Lo mismo acontece en la entrada al parking de la avenida de América por la calle Forcarei, donde el tramo de baches y desniveles cuenta con una longitud de unos diez metros, dificultando la circulación y convirtiendo la conducción en casi una carrera de obstáculos. En el polo opuesto se encuentra una vez más el parking de Ponteareas, cuyo pavimento se encuentra en buen estado.