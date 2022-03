La escala de salmónidos en la presa de Saídres está parada desde otoño

En el entorno de la escala de salmónidos que construye Fomensa Hispania SL en aguas del Deza en Saídres no se ve maquinaria que entorpezca el curso del río, ni tampoco en la orilla. Pero ello no quiere decir que este franqueo piscícola esté rematado. Días atrás, desde el Club de Pesca Río Deza Miguel Montoto apuntaba que la escala estaba sin rematar.

Las obras comenzaron en otoño, y tuvieron que interrumpirse para no afectar a la época de freza o desove de la fauna piscícola. Y siguen en el mismo punto, casi cinco meses después. Augas de Galicia confirmaba a esta Redacción, este lunes, que “las obras de ejecución del dispositivo de franqueo piscícola aún no fueron retomadas, por no haber terminado el periodo de freza, con el fin de garantizar el cumplimiento de la no afección al ciclo reproductor” de peces y anfibios que cursan estas aguas.

La escala tendría que haberse construido hace 30 años, cuando se autorizó la concesión. Tanto desde el BNG como desde el citado club de pesca está claro que se construye ahora para renovar la concesión de la minicentral hidráulica. Lo peor no la demora de este paso, sino las medidas que tiene. En una proposición no de ley llevada al Parlamento a finales de noviembre y vetada por el PP, la diputada Montserrat Prado recalcó que las bañeras son muy cortas, al medir casi un metro, cuando en realidad deberían llegar a tres, el triple de lo que pueden medir los salmones. Pero es que incluso serán muy incómodas para las truchas, que precisan pasos de 1,5 metros para moverse cómodamente río arriba.

Cabe recordar, por otra parte, que hay sentencias de hace más de diez años que ya obligan a Fomensa Hispania SL a construir esta escala de peces. El BNG pidió, en vano, que cuando remate la concesión se libren las aguas del Deza de este tipo de obstáculos

Una quincena de presas caducadas

Escalas de salmónidos, tostas y minicentrales hidroeléctricas son una autentica carrera de obstáculos para la fauna piscícola. De ahí que en 2015 el proyecto Margal Ulla derribase una docena de antiguas presas de molinos sobre este cauce y sus afluentes. La intención era favorecer la recuperación de especies como el mejillón o el topo de río. Pero queda mucho por hacer, en un informe reciente, el colectivo AEMS-Ríos con Vida desveló que sobre ríos de Deza y Tabeirós hay 15 concesiones hidroeléctricas ya caducadas. Es decir, as minicentrales no funcionan desde hace años (incluso décadas), pero sus infraestructuras siguen ahí, en ruinas, a la orilla y sobre las aguas.