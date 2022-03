El desempleo aumenta en 34 personas en febrero por el arrastre de Lalín y Silleda

Enero y febrero no suelen ser tradicionalmente unos meses muy favorables para el empleo y tampoco para el gasto de las familia todavía en parte lastrado por la campaña navideña o las rebajas. Los números así lo demuestran y si el primer mes del año se cerró con 63 demandantes más en las comarcas respecto a diciembre ahora son exactamente 34 más en comparación con enero. Es más, el desempleo solo cae en tres municipios, mientras que Lalín y Silleda son los principales responsables de arrastrar al conjunto de Deza y Tabeirós-Montes a la situación mencionada.

Si echamos un vistazo a los datos globales por sectores hay que subrayar que solo la construcción mejora en comparación con enero pues en los demás las cosas no han ido a mejor sino todo lo contrario. Los servicios suman casi una treintena de demandantes, una docena la industria y siete desempleados más concentra el agro.

Si analizamos lo acontecido en Lalín, la localidad donde más aumenta el desempleo en términos absolutos, hay un dato que salta a la vista: de los 31 nuevos demandantes de empleo, 14 corresponden al sector servicios y 11 a la industria. Una circunstancia cuando menos llamativa pues el impacto de su fiesta gastronómica y del Mes do Cocido en particular debería notarse en, pero a tenor de los datos difundidos en el día de ayer por la Consellería de Emprego no es así. A pesar de que no conviene perder de vista que la campaña promocional de la cita culinaria se prolonga durante al menos medio año, al menos en períodos como febrero debería repuntar la contratación.

Por lo demás, hay ciertas tendencias que lejos de cambiar con el nuevo año se mantienen y las mujeres siguen teniendo muchos más problemas que los hombres para acceder al mercado laboral.

En los nueve territorios de las comarcas hay 2.871 personas a la espera de una oportunidad laboral, dato que sí es mucho mejor del que teníamos hace justo un año cuando la pandemia sanitaria comenzaba a asomar pero todavía no había transformado nuestros hábitos sociales. Febrero de 2021 se despidió con 659 desempleados más de los actuales, con A Estrada como el ayuntamiento donde más cayó el desempleo pues lo hizo en 309 casos. En Lalín hay ahora 173 menos y 56 en Silleda. En Vila de Cruces son 51, por 21 en Rodeiro y una quincena en Agolada, mientras que en Dozón son tres menos. Forcarei redujo su volumen de desocupados en 36 personas y cinco en el caso de Cerdedo.

En la evolución mensual en Galicia, el paro, pese al ligero incremento en 577 personas bajó en todas las provincias, excepto en Pontevedra, y en todos los sectores económicos, excepto en los servicios. Las afiliaciones aumentaron en un 0,41%, lo que supone un incremento mayor que el inscrito en el Estado (+0,34%). La contratación indefinida, además, subió en un 31,73% con respecto a enero. La directora xeral de Formación, Zeltia Lado, indicó, en relación a la evolución anual, que la caída del paro es la mayor inscrita en toda la serie histórica (1996) en un mes febrero, tanto en términos absolutos como en relativos.