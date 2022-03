Fue una bomba, pero informativa. A media tarde el regidor de Agolada colgaba en su perfil de Facebook la carta que por la mañana había remitido al embajador de Ucrania en España, Serhyi Pohorelzew. En ella, el alcalde muestra la disposición del Concello a prestar ayuda humanitaria y a acoger a refugiados. Pero va más allá y explica que tanto él como su teniente de alcalde, Óscar Val, “estamos a su entera disposición para ir a combatir contra las fuerzas opresoras rusas en cuanto ustedes lo consideren oportuno”.

"Es una decisión muy meditada entre Óscar y yo", reitera

Y no se trata de un farol de cara a la galería mediática y las redes sociales. “Es una decisión muy meditada entre Óscar y yo. No se lo propusimos al resto del partido, porque no puede obligarse a nadie”, manifestaba ayer el regidor a esta Redacción, al filo de las 19.30 horas, cuando la noticia ya había causado un revuelo tremendo. Calvo añade que, “se habla mucho de ayudar a los ucranianos, pero de momento ningún alcalde se ofreció a echarles una mano combatiendo, como hace el propio presidente del país o el entrenador del Sheriff Tiraspoll”, argumenta.

Calvo sostiene que por el momento no se han realizado campañas de recogida de alimentos para enviar a los refugiados, pero que Agolada dispone de instalaciones para recibirlos, como el pabellón o el auditorio. Esas recogidas se activarán en cuanto reciban una respuesta de la embajada. Y apunta que, si es preciso, “mi familia comprará los alimentos”, insistiendo en la invasión que padece Ucrania, una nación soberana.

Preguntado sobre si tiene miedo, recuerda que su tío materno Alfredo ya murió en Rusia, durante la II Guerra Mundial, con la División Azul.

Desde las redes sociales llovieron toda clase de opiniones, la mayoría cuestionando el fundamento de esta decisión e incluso con memes en los que el alcalde aparece de uniforme y con una foto-diana de Putin al fondo. Ayer, Calvo fue tajante en sus declaraciones a FARO: “Cuando llegue el momento y nos vean marchar al frente, ya se callarán todas las bocas”, recalcando, como hizo otras veces, que en el gobierno de PAyJ “no somos políticos”.