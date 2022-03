El gobierno local de A Estrada incorporaba este lunes al Plan Concellos para 2022 la adquisición de un nuevo espacio público para destinar a aparcamiento y zona de ocio. Se trata de la propiedad contigua a la parcela de la Casa das Letras que antes albergaba la empresa Madeiras Chao.

Si bien la oferta no ha sido formalizada oficialmente, el alcalde, José López, ha comunicado que las negociaciones con los propietarios se hallaban en buena dirección y que por una cuestión de plazos, pues el período para incorporar proyectos al Plan Concellos finalizaba el 28 de febrero, decidieron incorporarlo de todos modos.

El ejecutivo realizará una oferta de 400.000 euros por este terreno de unos 1.600 metros cuadrados, de los cuales 978 pertenecen a la ordenanza 1, es decir, suelo urbano consolidado, y los 657 restantes suelo urbano delimitado. Esto se traduce en que la propiedad tiene como edificables a día de hoy casi 1.000 metros cuadrados, posibilitando el levantamiento de una construcción de hasta seis alturas con 18 metros de frente y 18 de fondo, y sótano incluido.

López ha confesado que su intención era hacerse con el total de la fachada de la Benito Vigo que da al Concello, de la que ahora sólo quedarían el solar de los Chao, la parcela de Ultramarinos Sofía y el edificio del INEM. Por este último ya se había presentado una oferta de 90.000 euros al Ministerio de Trabajo, organismo en titularidad del inmueble, no obstante el alcalde asegura que “a día de hoy patronal y sindicatos cuentan con cesiones de uso sobre ese espacio, por lo que hasta que no se regularice la situación de manera que se libere de cargas la propiedad, no vamos a seguir adelante con la compra”. No obstante, esperan eventualmente poder hacerse con el groso de los terrenos que forman dicha fachada y destinarla a fines públicos, liberándola de la posibilidad de edificación especulativa que dañase la armonía estética de esta área del casco urbano.

Así, una vez se formalice la incorporación de esta parcela al patrimonio municipal, podrá duplicarse el espacio destinado a aparcamiento en el centro de la villa, ayudando así a retirar la presencia de vehículos en la columna vertebral del casco urbano, que serían las calles Calvo Sotelo y Justo Martínez.

Por otra parte, el ejecutivo también plantea la posibilidad de reordenar los espacios destinados a estacionamiento de manera que se pueda dar cabida a un área destinada a actividades urbanas como canchas de baloncesto, skateboard, o patinaje. Esta iniciativa respondería “una demanda que nos ha estado llegando últimamente. Los padres nos comentaban que si bien los más pequeños tienen su lugar de ocio en la Alameda, los jóvenes de 12 a 16, por ejemplo, no cuentan con esta oferta, por lo que intentaremos dar solución a esta cuestión”.