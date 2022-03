Hai luns e luns. O de onte pertencía ao segundo grupo, o deses comezos de semana nos que non se madruga por estar de vacacións. E se por riba un pode estar disfrazado na casa ou na rúa, pois mellor ainda.

En Deza, a programación de Lalín ofreceu o espectáculo Funky Party e, a actuación da charanga Os Verbeneros. Para hoxe está prevista ás 12.00 horas outra sesión de zancudos. Ademais, ás 15.00 horas péchase o prazo para participar no segundo concurso virtual de disfraces, cun premio dun vale de compra de 150 euros para o mellor de individual de adulto; 3 premios de 50 euros, tamén en vales, na categoría individual infantil (ata 13 anos) e dous de 100 euros, en vales para a familia ou grupo convivinte. Outros dous premios serán entregados entre os máis votados das fotos subidas ao perfil do Concello de Lalín no Facebook, cun vale de compra de 100 euros para a familia-grupo convivinte, e outro, de 50, para o disfraz individual.

No Entroido os protagonistas son os nenos e nenas. E é certo: onte tiveron unha festa no centro cultural Vista Alegre, na Bandeira. E hoxe, Silleda organiza un festexo infantil no pavillón César G. fares, desde as 17.00 horas, mentres que na Agolada comeza ás 16.00, no Pendello-Comedor. En Vila de Cruces, o desfile arranca ás 17.30 horas da Praza Juan Carlos I (se chove, será no pavillón). Repartirá 1.500 euros en premios.

Desfile en Forcarei

Por outra banda, a vila de Forcarei contou onte cun desfile dos nenos que participan no programa de Tardes de Lecer promovido polo Concello. Os cativos sairon ás 17.00 horas e percorreron as rúas do pobo ata chegar á casa consistorial. A actividade repetirase hoxe á mesma hora pero desta volta o destino será a praza do Gaiteiro.

En A Estrada, o establecemento Catro Caciños celebrou un entroido canino cun photocall que estará dispoñible toda a semana. Mentres, hoxe ás 18.00 horas celebrarase de novo a Gala de Entroido no Teatro Principal da vila.