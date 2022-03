La junta de gobierno local de Rodeiro aprueba la solicitud de dos ayudas del Fondo de Compensación Ambiental, por un importe de 86.685 euros. Así, a la línea de concurrencia no competitiva pide 50.314 euros para cubrir tanto la adquisición de un nuevo vehículos para servicios municipales (32.061 euros) como la compra de un sistema de cloración para la traída del agua (11.409). Los 6.843 restantes se destinan al servicio de recogida de la basura. En la línea de concurrencia no competitiva, solicitará 30.551 euros para financiar la mejora de la eficiencia energética en los lugares de Fervenza, Senra de Riba, Senra de Baixo, Barrio (Santa Baia de Camba), Vilaxuste, Vilameá (Negrelos) y Álceme. Por último, precisa 20.000 euros del Instituto de Estudos do Territorio para mejorar el lavadero y la fuente de As Laxas.

Por otra parte, el pleno ordinario de ayer se limitó a ruegos y preguntas, que serán contestados por escrito en la próxima sesión. La oposición quiso saber por qué no hubo actos de Entroido o las obras tras el reventón de la red de alcantarillado en el CPI. Antes de la sesión el alcalde, Rubén Quintá, leyó un comunicado por las víctimas del Villa de Pitanxo y sobre la guerra de Ucrania. Se guardó un minuto de silencio.