O Entroido cerdedés, na loita ecoloxista

No alborexar do século XX, a aldea de Arén (parroquia de Cerdedo) foi testemuña dun dos primeiros episodios de mobilización ecoloxista da nosa historia. Acaudillados por Xosé Cachafeiro Arén, os aldeáns revoltáronse contra a Sociedad Anónima de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz de las Ciudades de Coruña y Vigo, xa que a empresa pretendía gozar en exclusiva do dereito de explotación da riqueza hídrica do río Lérez. A Hidroeléctrica de Dorna loitaba a prol da revogación dos usos e costumes de rega que rexían nas terras ribeirás dende os primeiros tempos. No tocante a Arén, a eléctrica demandou a auga que a Presa Nova desviaba do río do Castro, afluente do Lérez, e conducía ás terras de labor.

O labrego Xosé Cachafeiro defendeu sen axuda de avogados e sen apear dos zocos os dereitos do pobo perante a xustiza da Estrada. O preito delongouse e moitos veciños expresaron a súa inquedanza e malestar increpando e ridiculizando en coplas o seu esclarecido valedor. Contan que, polo entroido, os seus detractores chegaron a pasear pola aldea un burro cuxo xinete era un espantallo farrapento montado do revés, e asemade cantaban: Jo Cachafé foi á Estrá,/cheo de rabia e de pena,/por non encontrar cousa boa,/xa che volveu para onda a Leña. [Interpretación: Xosé Cachafeiro foi á Estrada,/cheo de rabia e de pena,/por non encontrar cousa boa,/xa che volveu para onda Helena (a súa muller) ou xa che volveu para onda a leña (para ao pé do lume)].

Esta escena foi durante anos a típica manifestación do entroido na parroquia.

Amuados por mor da ingratitude e incomprensión da veciñanza, a familia Cachafeiro determinou trasladar a súa residencia a Bora (Cotobade).

Cachafeiro gañou para a aldea de Arén a validación do dereito consuetudinario sobre a Presa Nova. A hidroeléctrica só se beneficiaría da auga que rebordase o “módulo” –marca de nivel– disposto na canle da Cortiña Nova. Malia un século de oposición veciñal e desbotado o proxecto do macroencoro, a empresa Unión Fenosa deu comezo as obras de construción das tres “minicentrais” de Dorna en 2005.

Xosé Cachafeiro foi abofé un home adiantado ao seu tempo. A súa determinación e teimosía recrearon en Cerdedo o bíblico enfrontamento de Davide contra o xigante Goliat. Moitos dos seus opositores beneficiáronse, após sentenza favorábel, do seu esforzo.

Na segunda edición do libro Almanaque de encantos. Mitoloxía da Terra de Cerdedo (2010), referín o desigual combate. A disputa polos dereitos sobre a auga da Presa Nova escenificouse nos tribunais. No remate, a xustiza inclinou o prato do lado de Cachafeiro e dos veciños de Arén.

O peor do preito é que de cada un sae un cento. O litixio fíxose eterno, sendo precisos moita paciencia e diñeiro. Xosé Cachafeiro, o adaíl aldeán que mal sabía ler e escribir, non se deu nunca por vencido, malia que o apoio da veciñanza fose minguando conforme pasaba o tempo e callaba o desánimo. Cada preito leva almas ao inferno. Mesmo houbo quen ousou ridiculizar o noso heroe, armándolle coplas burlescas e identificando a súa persoa cun estafermo cabaleiro: un “careto”, máscara, noutrora, do entroido cerdedense.

Un espantallo traxado, sentado de recú sobre o lombo dun burro, foi, antes da guerra do 36, a principal atracción do entroido de Cerdedo. O conflito bélico e a posterior ditadura acalaron a festa.

No martes de entroido, o burro Fariñoque, asno fabulador, personaxe da mítica tradición cerdedesa, adobiado con ramos de mimosas floridas, era paseado xunta o seu xinete polas rúas de Cerdedo. Adoitábaos acompañar o rebumbio de charangas e mozos disfrazados. Máis alá das comparsas carnavalescas, o burro Fariñoque eríxese como un dos personaxes máis singulares da nosa mitoloxía popular. A cabalaría falaba, sabía moitos contos e adoito congregaba ducias de pícaros á súa roda. Disque, nunha ocasión, en ausencia de cura, Fariñoque vestiu a sotana e misou en latín na parroquial de San Xoán. E nunca máis mal.

Nás páxinas 649-51 da Gaceta de Madrid, diario oficial do Goberno, do 3 de marzo de 1912, reprodúcese, asinado polo rei Afonso XIII e polo presidente do Consello de Ministros, o galego Xosé Canalejas, o contido da sentenza a prol dos veciños de Arén e en contra da Sociedad Anónima de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz de las Ciudades de Coruña y Vigo. Extraemos da mesma un par de pasaxes elucidativas:

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia suscitada por el Gobernador de Pontevedra al Juez de primera instancia de La Estrada, de los cuales resulta:

Que por la Sociedad anónima de alumbrado, calefacción y fuerza motriz de las ciudades de Coruña y Vigo se presentó ante dicho Juzgado con fecha 28 de Noviembre de 1903 demanda en juicio declarativo de mayor cuantía contra varios vecinos de San Juan de Cerdedo, exponiendo:

Que en 23 de Octubre de 1889 se concedió por el Gobierno Civil de Pontevedra á D. Luis de la Peña autorización para aprovechar 3.000 litros de agua por segundo en el salto denominado Cascadas de San Isidro y otros 3.000 en el salto nombrado Puente de los Baños, ambos en el río Lérez, para utilizar su fuerza en diversas industrias;

Que por escritura de 30 de Diciembre de 1901, D. Luis de la Peña vendió á la Sociedad demandante el salto denominado Cascadas de San Isidro, con todos los derechos que le correspondían por virtud de la concesión antes mencionada;

Que uno de los tres arroyos que dan nacimiento al río Lérez, en donde se halla el citado salto, es el río Arén, en el cual, en el punto denominado Calzada de la Presa Nueva, sito en el Ayuntamiento de Cerdedo, existía el molino nombrado Molino del Vico;

Que en el mes de Marzo de 1901 fué trasladado este molino hacia el interior de la ladera izquierda del río Arén, elevando la coronación de su presa 60 centímetros, y posteriormente se realizaron otras obras en el canal de toma de aguas, originando tales trabajos un aumento considerable en la cantidad de agua que discurre por la acequia de riego, que partiendo de dicho molino fertiliza las tierras de los demandados, con un perjuicio en el caudal aprovechable en el salto Cascadas de San Isidro, propiedad del demandante, que éste calcula en 350 litros por segundo; y

Que por consiguiente, los demandados menoscabaron derechos legítimamente adquiridos y derivados de la concesión gubernativa, aunque las obras se realizaron con la debida autorización, toda vez que ésta era muy posterior á la concesión hecha al demandante...

[...]

Que con fecha 9 de Diciembre de 1910, se presentó ante el mismo Juzgado por D. Ramiro Cachafeiro do Porto otra demanda, también en juicio declarativo de mayor cuantía, contra varios vecinos del Ayuntamiento de Cerdedo, y contra don Luis de la Peña y la Sociedad anónima de alumbrado, calefacción y fuerza motriz de las ciudades de Coruña y Vigo, exponiendo que los demandados, vecinos de Cerdedo, aprovechan las aguas del río Arén, desde tiempo inmemorial, para el riego ¿? o propiedades, valiéndose de una antigua acequia llamada Presa Nueva, que partiendo del mismo río en el punto denominado Vico, conduce en épocas de escasez todas las aguas del citado río, pues si alguna discurre por su cauce se debe a las filtraciones ocasionadas por las malas condiciones de la paredilla extrema de la acequia;

Que en situación superior, arrancando también del río Arén, existe, desde época remota, otro canal que conduce aguas para un molino llamado Molino del Vico, aguas que después de servir de fuerza motriz á dicho molino, vierten en la acequia anteriormente descrita, la cual, por consiguiente, se nutre, ya directamente del río Arén, ya del desagüe del molino ó ya, por último, de ambos orígenes á la vez, cuando el caudal de aguas lo permite...

O político liberal progresista Xosé Canalejas Méndez naceu en Ferrol no ano 1854 e morreu asasinado en Madrid en novembro de 1912, nove meses despois de asinar o reparador Real Decreto.

Aínda tres anos despois de publicada a resolución xudicial, nas aldeas de Barro e Arén as augas non volveran á súa madre (nunca mellor dito). No xornal Faro de Vigo do 21 de febreiro de 1915 (hai cento sete anos), baixo o titular “Reyerta en Cerdedo”, publicábase:

Con motivo de las fiestas de Carnaval, varios hombres del lugar de Barro (Cerdedo), hicieron un pelele que figuraba ser su convencino José Cachafeiro Arén, al cual, después de pasearlo en una caballería por aquellos caminos, le pusieron en una era, donde el joven José Cortizo Lorenzo, simuló matar dicho pelele, disparando sobre él un tiro de escopeta.

Esta burla exasperó a un yerno del Cachafeiro, llamado Adolfo Dapena que estaba presente, quien, reprendiendo a los autores de la broma, originando una riña durante la que disparó tres tiros de revolver, sin herir a nadie, y recbió un fuerte estacazo en el brazo izquierdo.

Según dice la Guardia Civil, que puso el asunto en conocimiento de la autoridad judicial, el hecho fue presenciado impasiblemente por el alcalde de barrio Jesús Camiña, cuya intervención habría evitado el lío.

En Cerdedo, cando se trata de correr o entroido, non nos andamos con caralladas.