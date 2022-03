Febrero concluye con 235 positivos de COVID a siete días, un tercio de los que tenía al inicio

La sexta ola pierde altura, aunque a menor ritmo del que subió en su día. La evolución día por día apenas deja grandes variaciones, pero sí la comparativa en un lapso mayor de tiempo. Así, febrero concluye con unos 235 positivos diagnosticados en siete días en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, un tercio de los que tenía a su comienzo. La incidencia a una semana era de 775 el 1 de febrero y en el ecuador del mes, el 14, aún rondaba los 590.

Tomando como referencia los datos actualizados ayer en el mapa del Sergas, la situación apenas varía con respecto a la víspera. Incluso empeora en Lalín, que figura con 66 contagios nuevos en siete días, siete más de los que tenía el domingo. Silleda repite con treinta por tercera jornada consecutiva. Vila de Cruces presenta 19 positivos en siete jornadas, uno menos, mientras que los casos activos son 23, nueve menos que el jueves pasado. Rodeiro baja a dos, a tenor de la incidencia que le otorga el Sergas, ya que, al ser menos de diez casos, no concreta la cifra exacta; y Agolada y Dozón se mantienen entre 3 y 5 contagios en una semana cada uno.

La evolución más positiva en los últimos días corresponde al municipio de A Estrada, con 98 diagnósticos de SARS-CoV-2 en una semana, cuatro menos de los que tenía el domingo y 23 en comparación con el viernes pasado, por ejemplo. También cae sensiblemente la cifra de casos activos: 177 ayer, con tres hospitalizados. Son veinte menos que el domingo y 55 con respecto al comienzo del fin de semana. Lo que no baja en A Estrada es la tasa de positividad, pues una de cada tres pruebas desvela un contagio: van 2.430 test este mes y se han diagnosticado 822 infecciones (33,8%). Sigue siendo la más elevada de toda la pandemia en el concello, por encima del 27,7% que supusieron los 1.335 positivos confirmados en los 4.818 test practicados en enero pasado. En total, desde marzo de 2020 se han realizado 41.980 pruebas de COVID-19 a pacientes con cartilla sanitaria en territorio estradense, de los que 3.531 han revelado presencia del virus. El número de test duplica con creces la población municipal y los positivos equivalen al 17,2% de la misma.

De Forcarei y Cerdedo-Cotobade tampoco hay datos precisos en el mapa autonómico, por no llegar a la decena de positivos detectados en siete días. No obstante, a tenor de la incidencia que le confiere el Sergas, se deduce que son 8 o 9 en el territorio fusionado y 3 o 4 con médico asignado en Forcarei.

Tres infectados entre los residentes de As Dores

Tres positivos de COVID-19 hay, al menos, entre los residentes del geriátrico As Dores, de Lalín. La residencia confirmó ayer dos más, que se suman al caso ya diagnosticado la pasada semana. De este modo, el centro ha decidido suspender temporalmente las visitas, tal como informó a los familiares de los internos. Ayer se realizaron pruebas de antígenos a todos los usuarios. As Dores mantiene cerrado su centro de día tras la detección de un brote de coronavirus el lunes pasado, que afectaba a diez usuarios y tres trabajadores. La reapertura se valorará en función de la evolución del brote, pero la recomendación con la que trabaja el centro es no hacerla antes del viernes, día 4 de marzo.