Muchos vecinos se echaron ayer a la calle para disfrutar del centro humanizado de Lalín, aprovechando que no se reabrió al tráfico, en contra de lo anunciado el viernes por el gobierno local. Finalmente, el tramo superior de Principal, el Kilómetro Cero y Joaquín Loriga seguirán cerradas durante las vacaciones escolares de Entroido, es decir, hasta el miércoles. El ejecutivo cambió su decisión para que la gente pueda comprobar el resultado de las obras con tranquilidad, sin riesgo de sufrir un atropello.

Será un ensayo de peatonalización para una arteria urbana que, sin embargo, no será peatonalizada. Esta decisión del gobierno de José Crespo ha sido, y es, duramente criticada por la oposición. No es de extrañar puesto que fue durante su mandato cuando se concibió esta reforma como germen de la peatonalización del núcleo urbano. “Deturparon un proyecto del gobierno anterior, que el propio Crespo Iglesias reconoce que él no habría hecho”, le reprocha Compromiso por Lalín (CxL). Por eso, la formación de Rafael Cuiña declinó la invitación del ejecutivo y no envió ningún representante al acto de reapertura de las calles, celebrado el viernes con discreción y nocturnidad.

Muy crítico se muestra también el PSOE, aunque sí estuvo representado en el acto inaugural por su portavoz municipal, Román Santalla; su secretaria general y concejala, Alba Forno; y el eurodiputado Nicolás González Casares, impulsor de la humanización durante su etapa como edil de Urbanismo. “Fue un proyecto financiado con fondos europeos que los socialistas pusimos en marcha con mucha ilusión de la mano del estudio Promove, al considerarlo clave en el marco de un nuevo modelo de movilidad y de desarrollo comercial y social para Lalín por el que claramente apostaba el anterior gobierno”, explica.

Rafael Cuiña lamenta que vuelva el tráfico rodado a una humanización que “tenía que ser peatonal”, objetivo con el que fue diseñado por el cuatripartito “con calidades superiores que Crespo rebajó en 100.000 euros, seguramente para pagar productividades a funcionarios afines”. El exalcalde siembra dudas sobre los acabados, la canalización de aguas en caso de trombas y la ornamentación de las jardineras. Por todo ello, el líder de la oposición promete que, si recupera el gobierno el año que viene, el proyecto “volverá al espíritu” con que fue diseñado y pasará a ser una calle peatonal.

Los socialistas coinciden en cargar contra la rebaja de las calidades de la obra, imponiendo “un firme menos vistoso y funcional”, dejando sin adecuar buena parte de la calle Principal y evitando “otros detalles no menos importantes”, como el enterramiento de los contenedores, que “ensucian y afean la humanización”. Achacan al PP “falta de visión y de modelo de villa” y reprochan a Crespo que no acepte “el nuevo modelo de movilidad sostenible para el que esta obra fue concebida”, al permitir que los coches “sigan circulando por la zona y teniendo prioridad absoluta frente a los peatones, pese a los cientos de miles de euros invertidos”. Creen que es “una absoluta barbaridad fruto de un gobierno débil e incapaz de afrontar, por intereses electorales, iniciativas que puedan ocasionar controversia”. Pero, sobre todo, lo considera paradigmático de un gobierno “sin altura de miras que no percibe los cambios urbanos y sociales que se están llevando a cabo en todas las villas y que provocará que Lalín quede atrás”.