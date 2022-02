El Cinto Verde mejora la movilidad sostenible al arreglar nueve tramos

Adaptar y mejorar nueve tramos verdes configurando un corredor de naturaleza en Lalín que recorra el perímetro del casco urbano a través del eje que supone el Paseo do Pontiñas es el objetivo del acondicionamiento del Cinto Verde. La actuación recién terminada supone “un renovado pulmón de naturaleza del área urbana y periurbana y una mejora significativa en lo que atañe a la movilidad sostenible”, en palabras de la teniente de alcalde, Paz Pérez Asorey.

La iniciativa hace uso de caminos preexistentes o conexiones viarias ya dotadas parcialmente con zonas de paseo peatonal y/o carril bici. En cualquier caso, su construcción facilita una movilidad multimodal, sostenible y saludable en el área urbana, abarcando los puntos neurálgicos –edificios administrativos, educativos y deportivos– y reduciendo desplazamientos innecesarios en coche y, por tanto, también la huella de carbono. Todos los trabajos acometidos se basan en el respeto a las condiciones paisajísticas y las soluciones propuestas siguen criterios de durabilidad, resistencia al uso y a las condiciones meteorológicas y facilidad de mantenimiento.

Las actuaciones, enmarcadas en la Estrategia Edusi Lalín Ssuma 21, abarcan algo más de dos hectáreas (20.868 metros cuadrados) distribuidas en nueve tramos: Lalín Arena; Camiño do Muiño; Camiño da Costa; Filgueiroa; Carballeira da Crespa, Monte da Pena; Rúa do Regueiriño; Zona de Descanso; y la unión entre la Avenida Xosé Cuiña y el Paseo do Pontiñas. Los cinco primeros comprenden caminos tradicionales que atraviesan un paisaje rural caracterizado por fincas de cultivo y extensiones de bosques de robles y castaños. Gozan de gran valor paisajístico.

Lalín Arena.

Sustitución de la escalera de madera, con problemas de adherencia cuando llovía, por una nueva de piedra con juntas verdes y barandilla de acero con acabado de pintura férrica negra. Dotación de pavimento de grava artificial estabilizada con cunetas laterales empedradas, además de balizas y carteles informativos.

Camiño do Muiño.

Flanqueado por grandes robles, se acondicionó con pavimento blando compuesto de una base de encachado de grava compacta, una capa de gravilla artificial estabilizada con cemento blanco y un acabado en grava fina. Presenta ahora una pendiente transversal a ambos lados del 2% para evacuar lo más rápidamente posible el agua, que se recoge en sendas cunetas hacia las fincas o se drena mediante gabias filtrantes. En las zonas con pendiente superior al 10% se colocaron elementos longitudinales de contención y canalización de madera tratada en autoclave.

Camiño da Costa.

Se caracteriza por fuertes pendientes, ahora más llevaderas gracias a una escalera formada por piezas de esquisto labrado. En el tramo asfaltado se rozaron los márgenes y se hicieron cunetas.

Filgueiroa.

Trayecto que va desde O Empalme hasta este núcleo de Donramiro, limitado por terraplenes y muros de mampostería, junto a los que crecen robles y castaños de gran porte. Se acondicionó con pavimento blando y drenaje hacia ambos lados con pendiente del 2%. En su extremo norte, en el encuentro con el Paseo do Pontiñas, se colocó una escalera.

Carballeira da Crespa.

El tramo desde Filgueiroa, por el norte, hasta el paseo fluvial es también un camino tradicional con una amplia caja con pendiente acusada en su zona central. A las mejoras en el firme se añaden badenes formados con piezas de pizarra labrada para contener el pavimento y conducir el agua hacia las cunetas.

Monte da Pena.

Alberga la actuación más extensa, alrededor de 4.000 m2, en los que se encuentra un antiguo camino de acceso a fincas y al molino situado junto al Rego de Rebordelo, con vegetación de helechos y amieiros propia de estas zonas húmedas. Recuperación de la topografía de los taludes situados al norte (carballeira) y de la zona alterada por la construcción de la Rolda Leste y regeneración de la capa vegetal mediante aportación de sustrato, contención con geomallas y plantación de gramíneas autóctonas, además de recuperar tramos del antiguo camino e instalar escaleras de piedra y bancos con bases de granito.

Rúa do Regueiriño.

Espacio de transición entre los entornos rural y urbano, en donde se prolongaron los espacios verdes del paseo fluvial hacia el centro del pueblo, se dotó de carril bici, áreas deportivas, árboles y aparcamientos para personas con discapacidades.

Zona de descanso.

Está junto a una pista rural que comunica con el lugar de Filgueiroa y en la que se mezclan zonas de cultivo con arboledas. Se ajardinó su parte central, colocando dos bancos e iluminación.

Avenida Cuiña.

Mejora del firme y sistema de evacuación de agua para facilitar el mantenimiento en el tramo que comunica la Avenida Xosé Cuiña con el Paseo do Pontiñas, además de marcos informativos.