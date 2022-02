Mateo Vázquez traballa para o grupo Morfoloxía Animal (Morfan) da Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo, pertence á Universidade de Santiago de Compostela. O investigador estradense, xunto coa súa compañeira Irene Ortiz e o coordinador do estudo, Pablo Sánchez, vén de publicar o seu traballo en “Brain Structure & Function” e en “Annals of Anatomy”, dúas das revistas de referencia no ámbito da anatomía e da morfoloxía animal. Os artigos céntranse na súa última investigación, que estuda a maneira na que afecta a domesticación aos animais, concretamente aos cans.

–De que trata realmente o seu estudo?

–Pois estamos a falar de dúas investigación distintas. Nos dous casos están realizadas por nós, os que estamos alí no departamento. Unha parte do estudo, que é algo máis relevante e tamén ten unha maior facilidade para transmitirlle á xente, céntrase na domesticación dos cánidos. Indagamos en como afectou ao cerebro dos cans esta submisión ao ser humano. Concretamente, investigamos as súas estruturas olfactivas e decatámonos de que, aínda que os vemos como animais cun sentido do olfacto desenvolvido, ao comparalo con outros cánidos silvestres, como o raposo ou o lobo, o can sufriu unha merma anatómica dentro deste sistema olfactivo.

–Unha merma en que sentido, exactamente?

–Aínda que no día a día o vexamos como algo simple, o sistema olfactivo consta de varias partes. Dentro del existen outros sistemas, como o vomeronasal, que é o que nós estudamos. É unha estructura accesoria ou secundaria que o que fai, principalmente, é percibir unas moléculas que se chaman feromonas. Estas feromonas inflúen en aspectos moi relevantes, como por exemplo a reproducción, estimulando ou fomentando cambios comportamentais decisivos para aparearse. Tamén interveñen no estrés ou na conduta social dos animais. Polo tanto, este sistema olfactivo accesorio ou sistema vomeronasal ten unas implicacións moi grandes. O que vemos é que nos cans, debido á domesticación, viuse reducido a nivel anatómico en funcionalidade e volume.

–A que se debe esta perda de funcionalidade do sistema vomeronasal?

–Pois esto pode ser debido a que os animais necesitan este sistema cando teñen que buscar a súa mellor parella ou cando teñen que organizar un grupo territorial, por exemplo. En definitiva, utilízano cando reciben estes estímulos que teñen no seu medio natural. Ca domesticación, este sistema experimenta unha involución porque xa non é tan relevante. Moitas das utilidades que tiña desaparecen, xa que a súa vida cos humanos non é tan autónoma como nun entorno silvestre. Cando están domesticados, xa non manteñen as mesmas relación con otros membros da especie, non teñen que buscar parella, ás veces están castrados…

–Podería ocorrer o contrario, que este sistema vomeronasal se desenvolvese nun can doméstico que se introduce nun contexto salvaxe?

–Si, pero estes cambios nunca son inmediatos. Eles seguen tendo eses xenes nas súas células, só que están durmidos, non se expresan. Os cans domesticados non están expostos a esa presión evolutiva porque a súa supervivencia non depende das súas características físicas. Un exemplar domesticado non precisa ser o máis forte ou o máis rápido para vivir. Se deixáramos varios animais domados nun medio salvaxe, só sobrevivirían os máis fortes, adaptaríanse aos seus instintos e volverían desenvolver eses sistemas durmidos. Pero claro, ó longo de xeracións e xeracións de evolución e adaptación evolutiva.

–Este estudo podería adaptarse a calquera tipo de especie?

–Si, por suposto. Por exemplo, temos o caso dos osos panda, que están en perigo crítico de extinción e xa non habitan na natureza, só os podemos atopar nos zoolóxicos. Estes exemplares non utilizan o olfacto para buscar alimento porque non o precisan, a comida recíbena dos humanos. Entón, teñen suprimido este sistema accesorio. Nós tomamos o exemplo dos cans porque é a especie que máis tempo leva domesticada pero, por exemplo, o noso director de tese fixo fai anos unha investigación parecida con rumiantes, como vacas ou ovellas.

Frear a extinción de especies é un dos obxectivos

–Ata agora falamos da parte máis relevante do estudo. Pero en que outros aspectos afondaron durante a investigación?

Para explicalo, primeiro hai que saber que no sistema vomeronasal existen distintos tipos de neuronas. Basicamente, hai dous grupos principais que teñen funcionalidades diferentes. Algúns animais teñen estes dous tipos de neuronas e despois hai otras especies, que ao longo da evolución só lle quedou un dos dous modelos. De feito, esta parte da investigación xurdiu do estudo que comentaba antes, que realizou o meu director de tese cos rumiantes. Trala análise decatáronse de que as vacas, as cabuxas ou as ovellas, especies que están domesticadas, só teñen un tipo destas neurona. Polo tanto, podemos dicir que se suprimiu parte do sistema e das súas funcionalidades. Nós intentamos afondar nestas cuestións.

–Que aplicación práctica ten toda esta investigación?

–O obxectivo é ter un coñecemento, o máis completo posible, para intentar aplicar as feromonas e mellorar a produtibilidade en animais que están en perigo de extinción ou en centros de conservación de especies. Actualmente, as feromonas xa son utilizadas en moitos casos, como por exemplo rebaixar o estrés nos gatos ou aumentar a produtividade en granxas. Pero existen poucas investigacións e moi pouca base anatómica ao respecto, e estas feromonas só se aplican en certos animais. Isto sucede porque o sistema vomeronasal presenta moita variabilidade entre especies, e cada unha esixe un estudo específico.