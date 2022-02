Desde el grupo municipal del BNG-Foro Forcarei mostraron surechazo a la convocatoria por urgencia de nuevo de un pleno del que ya rechazaron la urgencia. “Es una actitud infantil del PSOE que no busca solucionar los problemas, sino que solo busca rédito electoral a través de la confusión y el victimismo”, afirmaron. “Pedimos al PSOE que deje de pensar en las elecciones y piense en solucionar las necesidades del vecindario de Forcarei. Es intolerable que desde el PSOE se estén aprobando obras con el voto de Belén Cachafeiro y en contra del BNG, como es la obra de Guisande-Morgade, en la que se sigue sin dar solución a la canalización de la fuente pública. Exigimos unidad y respeto a la gente que votó cambio. Desde el BNG no vamos a votar a favor de ninguna propuesta que no sea consensuada con el vecindario, tal y como dijimos por activa y por pasiva”.

“Hay necesidades que no se pueden solucionar con el infantilismo de plenos de urgencia ni dejando de convocar plenos por asistir a Fitur en Madrid”, añadieron.