El COVID-19 sigue presente en todos los territorios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, a pesar del descenso de la incidencia que se viene registrando en las últimas semanas. A Estrada sigue liderando los contagios, con 121 en siete días, casi el doble que Lalín (65); en Silleda son 32 los positivos diagnosticados en una semana, 23 en Vila de Cruces y once en Cerdedo-Cotobade (11). En los cuatro municipios menos poblados no llegan a la decena.

A Estrada todavía presentaba ayer 232 personas enfermas de coronavirus, con seis de ellas hospitalizadas. Aunque la curva de la sexta ola sigue cayendo, se registran a diario nuevos contagios. “Habitualmente son personas que ingresan por otro motivo y dan positivo en los test”, tal como explica el coordinador médico de Atención Primaria, Juan Sánchez Castro. De hecho, el presente mes de febrero arroja la tasa más alta de positividad de toda la pandemia, cercan al 34%, tras detectar 782 infecciones en 2.307 pruebas; en enero fueron 1.335 en 4.818 (27,7%).

Asimismo, el geriátrico lalinense As Dores confirmó ayer a las familias la existencia de un positivo entre sus residentes. Este nuevo caso llega después del brote iniciado el pasado lunes en su centro de día, que por ese motivo permanece cerrado desde la tarde del jueves. El próximo lunes, día 28, de 11 a 11:30 horas, se realizarán test de antígenos voluntarios a los usuarios que puedan acudir.

Multas

Por otro lado, la Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo notifica trece resoluciones de expedientes sancionadores abiertos en A Estrada por incumplimiento de las medidas de prevención y contención en materia sanitaria. Todas estas multas, que no pudieron ser entregadas por correo en el domicilio de los afectados, tienen un importe de 100 euros. Once son por no utilizar la mascarilla obligatoria en los términos establecidos en la normativa vigente y otras se deben al incumplimiento de la limitación de permanencia de grupos de personas no convivientes en espacios de uso público o privado.