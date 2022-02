El PP aprobó ayer en solitario las bases para la contratación de operaciones de crédito, a la que pueden concurrir entidades financieras con las que tenga cuenta abierta el Concello de Lalín. Será un préstamo de 6.908.011 euros, agrupados en cinco lotes, como explicó la edil de Facenda, Paz Pérez: 1.370.000 para las obras de la rúa Areal, abastecimiento de agua y locales sociales; 3.130.000 para saneamiento del rural; 451.589 para la ampliación del cementerio Fraga do Alén; 1.131.217 para la renovación del alumbrado, que cuenta con ayuda del IDAE; y 825.204 para tres proyectos de la Edusi ya perfilados en el anterior mandato: pasarelas verdes (180.000 euros) , protección del patrimonio en Donramiro (70.000) e instalaciones de tiempo libre en el Manuel Rivero (575.204).

La oposición se abstuvo, no porque sea contraria a estas obras (algunas de ellas, como el local social de Catasós, fueron pedidas por el PSOE), sino porque podían haberse cubierto con cargo a remanentes, dado que la regla de gasto ya no está en vigor desde 2020. Se lo recordó desde Compromiso por Lalín Teresa Varela, que también desveló que el préstamo de 6,9 millones al final, tras los pagos e intereses, superará los 9 millones. Tanto la exedil de Facenda como Román Santalla, desde el PSOE (el portavoz del BNG, Francisco Vilariño se ausentó tras la comparecencia de José Crespo por el CIS) le echaron en cara al gobierno que hipotecaría a los futuros ejecutivos durante 15 años.

450 euros por vecino

Desde el gobierno, Paz Pérez recalcó que dicho crédito supone endeudarse por debajo del 50%, muy lejos del límite del 110% que se le permite a los concellos . El alcalde, José Crespo, apostilló que hay obras que precisan un adelanto de dinero, “pero vamos a tener un retorno importante. Podemos amortizar deuda, porque vamos a recibir cosas que ustedes no imaginan”, con lo que podrían amortizar el préstamo mucho antes de esos 15 años. Recordó que el anterior ejecutivo también empleó remanente para pagar deuda –y comprar el párking Europa, como añadió Cuiña–. Fiel al refranero popular, Crespo recalcó que “as obras non se fan con cuspe de galiña”.

"As obras non se fan con cuspe de galiña"

Para el gobierno local se trata de cumplir el programa electoral, del que dará cuenta al final del mandato. Pero para la oposición basta con ver los números para no poder apoyar esta licitación: tras perder las elecciones de 2019, el gobierno de integración que encabezaba Rafael Cuiña dejaba 8 millones en la caja a su sucesor; en 2020, el PP cerró el ejercicio con un remanente de 6 millones; y al final del mandato “va a haber nueve millones de deuda” les espetó el anterior regidor. Este crédito supondrá una deuda de 450 euros por cada lalinense. Cuiña también recriminó que durante su mandato el PP en la oposición aprovechase el apoyo de Juan José Cruz para tumbar de forma sistemática lotes de obras que planteaba el cuatripartito.

Por su parte, Román Santalla duda que al remate del mandato se hayan acometido redes de sumideros. Calificó de derroche la ampliación de A Romea, teniendo en cuenta que el anterior ejecutivo tenía un proyecto con 3.000 nichos nuevos “y gastando tres veces menos”. Crespo le explicó que Fraga do Alén llevará una escultura a las mujeres maltratadas porque esto puntuó a la hora de obtener la ayuda más alta de la provincia, 1,3 millones del Plan ReacPon. Pero mientras, “no hay luz en el cementerio viejo”, ni servicio de incineración, reprochó el socialista.

Unanimidad para la conexión con el TAV

Era la primera moción del socialista Mario López, y contó con el respaldo de toda la corporación. El PSOE demandaba adecuar al menos tres conexiones de bus Lalín-Ourense con los horarios del Tren de Alta Velocidad en la ciudad de As Burgas, con esperas inferiores a los 30 minutos desde la llegada del bus. En la actualidad hay seis frecuencias Lalín-Ourense, y 10 en sentido contrario. Pero es que solo una supone una espera de menos de una hora, y tres con menos de media hora. Para una correcta coordinación, serían precisas también otras tres frecuencias de bus desde Ourense a Lalín.

Desde el gobierno local la edil de Urbanismo, Raquel Lorenzo, apuntó que su partido respaldaría la moción, porque es consciente de la necesidad de ajustar horarios. Y de paso le pidió al PSOE un apoyo idéntico en marzo, cuando los populares lleven al pleno una moción en la reclaman un apeadero en Lalín que conecte de forma directa por tren con la alta velocidad. Explicó que con esta moción desean que el Estado “haga los deberes”, de modo que cuando se acometan las obras de modificación del ancho de vía se ejecute un proyecto, el del mencionado apeadero, que no solo es viable, sino que incluso ya cuenta con presupuesto.

Blindaje ante cualquier actividad similar a la de Racso

E igual que en la contratación del crédito, PSOE y CxL se abstuvieron a la hora de apoyar la suspensión de concesión de licencias y de comunicaciones previas para empresas con actividades “perniciosas, contaminantes o de riesgo”. Se abstuvieron por la inseguridad jurídica de la propuesta, porque no está acompañada del informe del Secretario, aunque no es preceptivo. La edil de Urbanismo, Raquel Lorenzo, explicó que su área lleva más de un año preparando la documentación, y que este paso previo a una modificación puntual de PXOM solo pudo darse ahora, una vez que expiró el proceso judicial, ya que Racso no recurrió la sentencia que ratifica la decisión del cuatripartito de no concederle licencia. Crespo justificó la premura de este expediente (el secretario lo conoció el miércoles por la mañana y algunos ediles de la oposición, por la tarde) por el rumor de una sociedad que, con otro nombre, podría pedir licencia para el tratamiento de neumáticos. Rafael Cuiña aprovechó su turno de palabra para recalcar que nunca deseó, estando en la Alcaldía, que esta empresa se asentase en Lalín, y culpó al PP de difundir lo contrario. Añadió que “hubo una doble moral con esta cuestión”, ya que sí operan empresas en Lalín con problemas medioambientales.

Nueva petición junto a Cruces

Salió adelante, por unanimidad, la encomienda de gestión al Concello de Vila de Cruces para la tramitación conjunta de una solicitud de ayuda y la licitación del refuerzo del pavimento de la pista entre las localidades cruceñas de San Pedro de Losón y A Brea, que pasa por el enclave lalinense de Porto do Carrio. Para esta intervención, Lalín aportará 5.000 euros, Vila de Cruces otros tantos y la Xunta los 40.000 restantes, como explicó el concejal de Obras e Servizos, José Cuñarro.

No es la primera obra que realiza Lalín en colaboración con Cruces: la depuradora de San Pedro de Losón, por ejemplo, da servicio a la parroquia vecina de Santa Baia, ya de Lalín. Por otra parte, quedó aprobado por unanimidad un suplemento de crédito (el primero de este ejercicio) de 31.500 euros para que el Concello realice su aportación a un proyecto que cuenta ya con una ayuda del Ministerio de Transporte, al amparo de la Agenda Urbana. Sí suscitó más debate un reconocimiento extrajudicial de créditos de dos expedientes, por 5.576 y 14.617 euros, con reparo de Intervención. El primero cubre suministro y colocación de señales, y el segundo facturas de la luz. La edil de Facenda, Paz Pérez, acalló las críticas apuntando que cada vez se traen menos reconocimientos de crédito a pleno por los contratos que se van firmando.