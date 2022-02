De las cuatro horas y media que duró el pleno de ayer, dos estuvieron centradas en la comparecencia del alcalde, José Crespo, sobre el Centro Integral de Saúde. El punto se adelantó en el orden del día porque el portavoz del Bloque, Francisco Vilariño, tenía que marcharse sobre las 10.30 horas.

Visita, hoy, de la conselleira

La comparecencia sirvió para repasar toda la tramitación y obstáculos con que se topó esta dotación, y no solo para hablar de la obra en sí. Los portavoces, Crespo y Paz Pérez estaban en el salón de plenos, mientras el resto de ediles se conectó de forma telemática. Antes de responder a las preguntas, Crespo dejó claro que la obra es competencia exclusiva de la Xunta (eso sí, con fondos europeos, como recordó Rafael Cuiña), que el parón por el encarecimiento de materiales y la negociación entre Xunta y adjudicataria está pasando también en otras obras públicas y que hoy (11.30 horas) la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, visitará la obra. Aquí podría hablarse de plazos, aunque es difícil que rematen en diciembre, como estaba previsto, tras este paro de dos meses.

A preguntas del líder de Compromiso, Crespo apuntó que firmó dos convenios con Sanidade, uno en enero de 2011 para una nueva edificación (la idea original era crear un Centro de Alta Resolución detrás del ambulatorio, que después quedó descartada) y otro en febrero de 2015, para el protocolo. El tercer convenio, que está en vigor, sería el que suscribió el cuatripartito de Cuiña en diciembre de 2018, para la cesión de los terrenos y que pese a tener una duración de cuatro años, no caducará aunque las obras se extiendan más allá de diciembre. Crespo dijo que “intuía” que la fecha inicial de remate de CIS, en 2019, no se cumplió, por la petición del entonces alcalde, Rafael Cuiña, y de su homólogo de Cangas de la dimisión del entonces conselleiro de Sanidade, José Vázquez Almuiña. Y aquí la oposición reaccionó: la Xunta, de esa manera, actuó de forma sectaria.

Crespo tampoco le aclaró a Cuiña si se creó la comisión de seguimiento, pero recalcó el total entendimiento con las consellerías. Apuntó que a su marcha de la Alcaldía, en 2015, quedaban por reagrupar los terrenos de Alto de Vales para su cesión, y dejó claro que con lo de ceder casas a los especialistas para que vengan a trabajar al futuro centro de salud era solo “poner esa posibilidad encima de la mesa”, pero que las medidas debe tomarlas el Sergas. En otro momento del pleno, Crespo le dijo a Cuiña que “tú eres la matrona del CIS, pero yo fui el padre. Yo no quiero quitarte tu mérito”.

Listas de espera de más de seis días

A preguntas del BNG, el alcalde dijo ser consciente de las deficiencias en las instalaciones del actual centro de salud, y recalcó que no mintió al no difundir el paro en las obras del CIS, sino que había una negociación. Aprovechó para recordar que Lalín correrá con la urbanización (400.000 euros), tal y como marca el convenio de 2018. La llevará otra empresa, por lo que habrá que coordinar los trabajos con los del CIS, para no entorpecerse.

A Alba Forno le respondió que sí era conocedor de las listas de espera de más de seis días, que ignora si habrá maquinaria para hacer TAC y que va a luchar por una ambulancia medicalizada para Lalín. Su coste es de un millón de euros al año.

Medalla de Ouro para Rafael Abeledo López

Lalín entregará su primera Medalla de Ouro a Rafael Abeledo López, Comisario Honorario de la Policía Nacional que tuvo mucho que ver a la hora de conseguir la Unidad de Documentación y Extranjería para Lalín. La propuesta salió adelante por consenso, y es una distinción que ya se había planteado en 2016, un año después de que comenzase a funcionar esta oficina del DNI en Lalín.

Abeledo, como recordó el alcalde, acompañó a José Crespo en sus reuniones con Ignacio Cosidó (director general de la Policía) y, posteriormente, con cargos con los que se logró que la maquinaria precisa para dicha oficina saliese a coste cero para la capital dezana. Crespo definió a Abeledo como “un lalinense singular, de pro, que vivió mucho tiempo en Madrid pero que nunca se olvidó de su terruño”.

Las concejalas del filtro cero y la bonhomía

Fuera del orden del día, tuvieron lugar las renuncias de las concejalas Eva Montoto y María Alvarez, ambas por motivos personales. Montoto quiso agradecer estos siete años a la corporación y a los trabajadores municipales. Con unos se disculpó por “mi ardor guerrero” y con los otros “por si fui muy pesada”. Crespo le agradeció su generosidad y su forma de ser, “sin filtros”. De María Álvarez destacó su bonhomía. La ya ex edil agradeció una vez más el cariño de sus compañeros de corporación.

Desde el PSOE, Alba Forno les deseó lo mejor y ya les anunció a sus sustitutos que les demandarán “trabajo, trabajo y trabajo”. Durante sus intervenciones, los demás concejales también mostraron su afecto por estas dos concejalas.