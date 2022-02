Las granjas de porcino y avícolas temen un bloqueo en la importación de maíz y girasol

Ucrania lleva siglos siendo el granero de Europa. España importa de este país el 42% de sus cereales, y el 25% de girasol. Es más fácil ver su importancia en nuestra economía si hablamos de toneladas: más de 2,7 millones de toneladas de maíz y 233.000 toneladas de girasol. Y Rusia, por su parte, es uno de los grandes productores de petróleo y gas natural, que repercuten directamente en la producción de abonos.

Son los datos que maneja la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que ayer en un comunicado condenó el ataque y reprende a la Comisión Europea porque tendría que haberse adelantando a la situación y preparar un plan de contingencia. “Si nos falla ese mercado, la cantidad de reservas no será suficiente”, augura el secretario de Ganadería de esta organización, el lalinense Román Santalla.

Por el momento, las exportaciones funcionan con normalidad, por transporte terrestre y marítimo (que es más barato). Pero si hay un bloqueo en las salidas de cereal y girasol, el primer impacto será una subida de precios. Un varapalo sobre todo para las granjas porcinas y avícolas, muy dependientes de estos dos alimentos energéticos.

La invasión rusa, como vemos, no ha hecho otra cosa que poner en un “más difícil todavía” a las explotaciones agroganaderas. A la continua subida de los costes de producción (sobre todo por el encarecimiento del pienso y de la luz) se suman ahora meses de sequía, que ponen en jaque las próximas cosechas. “Tendría que llover en un plazo máximo de 15 días para que no tengamos problemas con los primeros cortes de forraje para silo”, explica Santalla. En un final de invierno normal, ahora mismo tendrían que estar abonándose los campos. Pero no. La falta de agua desaconseja cualquier tarea de fertilización.

Por eso UPA reclama ese plan para evitar un desabastecimiento, en vista de que España es el principal destino de las exportaciones de maíz ucraniano. Apuesta por una mayor autonomía de Europa en materia de producción de piensos. ¿Cómo? Apoyando la producción de leguminosas adaptadas al clima de cada zona, tanto para consumo humano como animal.

El precio del trigo preocupa a los comercios locales

El municipio de A Estrada también se resiente del conflicto entre Rusia y Ucrania. En el día de ayer, la panadería A Fogaza se hacía eco en sus redes sociales de lo crítica que puede ser la subida del precio del trigo para el sector. José Luis Loureiro, encargado de la entidad, lamentaba “el aumento exagerado” de los costes, que se fueron incrementando en los últimos meses y amenazan con llegar a cifras excesivas. Loureiro señaló la importancia de Rusia y Ucrania en la producción de trigo, sobre todo de la segunda, nación considerada “el granero de Europa”. El gerente de A Fogaza indicó que, si el conflicto se alarga, “quizás debamos plantearnos una situación de desabastecimiento” por parte de estos países, lo que obligaría a comprar el trigo fuera de Europa. Loureiro manifestó que “en caso de comprárselo a Australia o América”, evidentemente, “los precios subirían todavía más”. Si el conflicto se enquista, una barra de pan podría subir significativamente, quizás “más de 10 céntimos”, lo que supondría un problema para muchos bolsillos, al tratarse de un bien de primera necesidad. Loureiro recuerda que tiene comprado “la harina a 35 céntimos”, pero aunque ahora “ya la compro a 50”, reconoce que podría superar los 80 céntimos por kilo.