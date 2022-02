¡Alto! ¡Isto é un... atranco!

A comunidade escolar da Bandeira viviu onte unha celebración anticipada do Entroido da man dos seus Xenerais da Ulla. Representaron un atranque no patio do CEIP Ramón de Valenzuela, no que non faltaron os tradicionais vivas e o repaso satírico da actualidade. Foi un preludio dunha última xornada lectiva antes das vacacións carnavaleiras na que, dun xeito ou doutro, os disfraces serán protagonistas.

Algúns sairán ás rúas das súas localidades, retomando uns desfiles que se viran obrigados a suspender pola pandemia o ano pasado ou por outros motivos desde hai xa máis tempo. Este último é o caso do CEIP Nosa Señora das Dores, que recupera o recorrido polo centro de Forcarei logo de doce anos sen facelo. A comitiva sairá do recinto escolar ás doce do mediodía. Á mesma hora, partirán do colexio Scientia Lalín unhas 180 persoas, entre mestres e alumnos de Infantil e Primaria, nunha homenaxe aos Cacharelos, figura xa típica do Entroido lalinense á que darán “un toque propio nas cores e na máscara, aproveitando a creatividade da mocidade da ESO”, apunta a súa xefa de estudos, Patricia Beldrón. O centro leva máis dun mes preparando este desfile “como aliciente para que o alumnado poida gozar e entender a tradición do Entroido, que é unha das manifestacións culturais vivas máis emblemáticas de Galicia”, engade. O recorrido chegará ata a Fonte dos Cabalos, desde onde medio cento de alumnos de Infantil regresarán ao colexio, mentres que os 110 de Primaria continuarán ata a Praza da Vila e retornarán ao centro pola rúa Antonia Ferrín e a Praza da Mariña. No CEIP Plurilingüe de Silleda haberá sendas sesións de teatro no auditorio da feira: A raposa, o lobo e a pereira, para os máis cativos, e A viaxe de Rosalía para os de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.