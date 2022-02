Unha noite perpetua en A Estrada

No medio dunha reivindicación do propio, da lingua e do folclore galegos, promovido en parte por fenómenos como o das Tanxugueiras e a súa candidatura a Eurovisión, cómpre mirar no local para examinar como sobreviven eses grupos e asociacións que representan á Estrada por toda Galicia, e máis alén das fronteiras. Nesa pescuda cobrou valor unha nova, non tan nova, e menos sona da que merecía no seo das conversacións estradenses: o peche do Grupo Abrente do Foxo.

Esta formación de baile e música tradicional galega afincada no Foxo gardaba a gaita e a pandeireta alá polo 2019, despois de tentar loitar contra a inevitable desaparición por mor da falta de integrantes. Abrente nacía alá polo 1980, grazas á iniciativa do Colexio do Foxo, que con persoal do centro deron o paso para formar o primeiro grupo folclórico de A Estrada. Entre os precursores que fixeron posible materializar este proxecto atopábanse Antón conserxe do centro, e Carmen Ares Villar (1957), que dende o comezo ata o final da vida desta agrupación entregou o seu tempo e as súas ganas a inculcar o amor polo baile e a música do país ás xeracións máis novas.

Ares comezou a bailar con doce anos, “levaba-o no sangue”, confesa. Antes de incorporarse ao Grupo Abrente formou xunto a súa irmá un grupo propio, As Mimosas de Ancorados, en referencia a San Pedro de Ancorados, parroquia estradense á que pertencen as irmás. Mais iso pouco durou e Carme envorcouse plenamente na formación do Foxo. Inda hoxe lembra con nitidez como foi o comezo, “ao principio foi un boom, tíñamos moitos nenos porque era a única actividade extraescolar que se ofertaba, e ademais nos esforzabámonos moito por facer do grupo un punto de unión entre a comunidade. Todos os entroidos, por exemplo, mestres, alumnos e familiares xuntabámonos no colexio. Cada familiar traía algo de comida, e facíamos festa. Iso agora perdeuse”.

De 70 integrantes que chegou a ter Abrente, pasáronse a sete, cifras coas que cesou a actividade fai tres anos. Hai moitos motivos para que as cousas se tornase deste xeitos, mais para Ares a principal é que “non hai nenos no rural. Cando os meus fillos estudaban había entorno aos 700 alumnos no colexio do Foxo, agora non se chega aos 200, pasan os autobuses escolares baleiros de parada en parada”. Por enriba, os poucos que hai perden o interese por estas actividades en canto pasan ao instituto, segundo manifesta Carme, “marchan demasiado novos para A Estrada. Despois comezan a ter pasantía, ou buscar outros pasatempos, e deixan de vir a baile”. Esta problemática é definitoria para a persistencia de agrupacións deste tipo pois as bandas nútrense das canteiras que van formando con cativos dende que estes son moi novos. Así, fórmanos e perfeccionan a súa técnica ata que están preparados para unirse ao grupo principal, que é o que realiza as actuacións pola comarca, e tamén fóra. Ares lembra que “as parroquias de A Estrada percorrémolas todas. Pero tamén íamos a fóra, A Vigo, Tui, Ourense, Cambados, Touro...e incluso a Portugal. Temos ido ao Luar, mesmo me chamaron este xaneiro, pero claro... agora xa non hai grupo”.

A Carmen inda se lle quebra a voz da emoción ao falar das súas vivencias con Abrente, que para ela foi o motor que propulsou a súa vida nos momentos máis difíciles, “fai catorce anos dixéronme que tiña cancro, e se ben a medicina e os tratamentos me axudaron moito, o que me daba enerxía e me alegraba os días era o grupo. Cada venres enchíame a alegría porque ía estar cos cativos, que me animaban e me daban agarimos. Ver a súa ilusión e a súa enerxía foi o que me fixo tirar para adiante”, relata.

Barbude, a outra cara da moeda A sorte non é para todos igual, é lei de vida, e o mesmo acontece no panorama folclórico estradense. Mentres o Grupo Abrente pechaba por falta de integrantes, a Banda de Barbude está a vivir un dos seus mellores anos. José Ramón Brea, da asociación, comenta que non só manteñen a actividade senón que este ano recibiron máis matrículas do habitual. Concretamente, a formación conta con 85 integrantes, dos cales 30 son cativos. Se ben parecía que as cifras baixaban durante a pandemia, no 2022 prevese unha recuperación. Brea comparte que “hai de todo, xente que vén do rural e xente do pobo. Temos alumnos e alumnas de Barbude, Matalobos, Vea, Moreira, Berres, Callobre...mesmo de Vedra”. Dentro da oferta de disciplinas que contemplan, esta agrupación imparte clases de pandeireta, gaita, tamboril e acordeón, ademais de baile e outros instrumentos. Eles tamén seguen o modus operandi que seguía Abrente, captar talento nas escolas, formalos, perfeccionar, e incorporalos na banda principal. A día de hoxe, en febreiro, xa teñen catro actuacións contratadas para a época estival, polo que Brea pronostica que “vai ser un bo ano”.