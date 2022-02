"Marcho orgullosa da xestión da pandemia: anticipámonos en moitas ocasións"

Este martes o alcalde de Lalín, José Crespo, anunciou a demisión de Eva Montoto e María Álvarez como concelleiras, por motivos persoais. A renuncia será oficial no pleno de hoxe, no que se inclúe por urxencia. Falamos coas dúas concelleiras. Eva Montoto comezou na política local en 2015, levou no actual mandato catro áreas: Sanidade, Tráfico, Policía Local e Seguridade Cidadá.

–¿Nestes case tres anos, houbo algunha concellería máis difícil que outra?

–Son áreas moi diferentes entre si. A que máis me sorprendeu foi a de Sanidade, que pensei que ía ser máis tranquila e en realidade deume dores de cabeza. A oposición usa as cuestions sanitarias como arma,e nós, aquí, temos a marxe de pedir e negociar, pero nós non construimos o CIS ou dotamos as ambulancias. O importante é que o CIS vaia para adiante e cunha mellora importante na calidade.. Confío en que dentro dun tempo haxa froitos do meu traballo, porque todos os que pasamos por unha experiencia parecida sabemos que os prazos da administración son insufribles.

–É inevitable falar de Sanidade e eludir a pandemia. ¿Cómo valora a súa xestión?

–É unha das cousas boas que me levo. Quizais se xestionou cos seus erros, pero marcho orgullosa porque en moitas ocasións nos anticipamos: distribuimos xel hidroalcohólico nos CEIP antes de que o recomendasen, e xa dispoñíamos dun protocolo de actuacións. Ademais, a comisión COVID funcionou razoablemente ben, cunha integración total entre as forzas de seguridade e a sanidade, e entre a sanidade pública e a privada. Igual este traballo non se viu ou non se valorou o suficiente pero eu pensei máis en termos sanitarios que en políticos.

–Entrou en política no 2015, cando o PP pasou á oposición, e no 2019 formou parte do goberno. ¿En que lado prefire traballar?

–A verdade é que a min estar na oposición implicábame adicarlle menos tempo, pero é un traballo moito menos gratificante. A oposición non é estar sempre na eterna protesta, senón buscar continuamente qué se podería facer mellor.E, no meu caso, algúns dos logros vinculados a min conseguímolos estando na oposición, como a hemodiálise ou HADO.

"A miña nena díxome se a min me gustaba estar máis no hospital"

–¿Arrepentiuse algunha vez de ter entrado en política?

–Ai, moitas veces pregunteime “¿pero valerá a pena? (risas). Lembro que durante a pandemia eu doblaba turnos e logo ao estar na casa estaba pegada ao teléfono. Nun momento era moi difícil conseguir mascarillas e ata nos plantexamos chamar á embaixada china para ver homologacións. Bueno, pois a miña filla un día díxome que fose á fucha con ela, e acabou confesándome que era porquer alí eu non podía usar o móbil.

–Ui, entón a nena estará feliz de que vostede deixe a política activa.

–Bueno, dixo “mamá, a ti gústache estar máis no hospital” (risas).

–Vostede é unha das concelleiras máis novas do grupo de goberno. ¿Ve que a xente máis xove pasa da política, que non lle interesa?

–Teño que admitir que cando entrei en política, eu non a seguía. E sete anos despois, vexo de todo: xente moi acérrima a unha ideoloxía, e outra que non ten ideais tan firmes. Vin, tamén, que a política está moi devaluada na sociedade, que a nosas declaracións son moi cuestionadas e que calan antes as mensaxes negativas que as positivas, e é moi difícil darlle a volta pra que a xente vexa a realidade.

É a máis veterana do grupo do goberno, e foi docente de boa parte dos concelleiros, tanto do executivo como da oposición. Estivo 12 anos na política local.

María Álvarez: Estou moi satisfeita polo que puiden facer polo pobo; foi unha experiencia vital

–¿Que balance fai desta etapa?

–Cando me chamou Crespo, en 2011, para entrar en política, eu non o esperaba. Os catro primeiros anos foron durísimos, levei Cultura e eu ainda exercía na docencia. Ser edil de Cultura implica ter todo o tempo ocupado, incluso as fins de semana. Iso sí, era moito máis visible que o que fago agora. Durante o tempo na oposición, foi duro porque a oposición é unha loita constante, pelexas polo que a ti che parece mellor para o pobo. Debería ser un traballo de colaboración,pero acaba sendo de fiscalización. E nestes últimos tres anos, foi un traballo de moita cercanía, eu ía pola rúa e a xente pedíame un punto de luz, o arranxo dunha beirarrúa...ou eu mesmo alertaba dalgún desperfecto ao resto do goberno.Nestes tres últimos anos, o meu nivel de popularidade política era ningún (risas), porque son cousas pequeniñas. Sen dúbida, se teño que escoller quedo coa etapa no goberno.

–¿Que proxecto lle queda pendente?

–Teño ganas de que estea en condicións axeitadas o cemiterio da Romea, porque o pobo o necesita e a xente me pregunta para cándo. Pero é que a xente non entende que os trámites administrativos son súper lentos, e que a burocracia prolonga calquera obra.

"Teño ganas de que estea en condicións o cemiterio da Romea"

–Afirma que non contaba con entrar en política. ¿Arrepíntese?

–Non, nunca o fixen. É máis, agradézolle a Crespo que contase comigo, porque foi unha experiencia vital e estou moi satisfeita polo que puiden facer polo pobo. É certo que a política é unha presión constante tanto do pobo como das persoas que tés ao lado, pero é unha satisfacción enorme cando tés un logro, cando te paran pola rúa para agradecerche algo. Eu viñen para aquí cando era moi pequena (naceu en Rodeiro), e Lalín é o meu pobo.

–É a máis veterana do grupo de goberno e da corporación, e non se nota esa diferencia de idade.

–Si, e téñolle moito cariño a todos. É máis, Avelino Souto, o edil máis novo do grupo de goberno, para min é o meu neto, e eu son a súa avoa. Os meus compañeiros de goberno son unhas xoias, sempre me sentín ben tratada por eles.Cando Crespo escolle o seu equipo, o primeiro que lle preocupa é a honradez, a bondade e a xenerosidade de cada un. Eu estiven con dous executivos distintos, o primeiro era máis maduro en idade, pero nos dous casos todos os edís están pra axudarse entre eles. E iso é mérito de José Crespo: tén esa capacidade de líder e de que todos saiban de todo, ainda que despois cada un traballe na súa área.O noso equipo é xente nova, novata, pero que en cuestión de traballo está ao pé do cañón. E en canto aos edís da oposicion, moitos deles foron alumnos meus, quéroos e respétoos.

–Os que a coñecemos, por ser exalumnos ou, no meu caso, por cuestións profesionais, sabemos que é unha persoa tremendamente afable e extrovertida, e que irradia calma. É máis, penso que vostede xa levaba Relacións Veciñais antes de que se crease a concellería ¿Chegou a pasalo mal nalgún pleno, polo nivel de discusión?

–Considero que os plenos tiñan que ser máis tranquilos. Eu creo que intervín unha ou dúas veces nun pleno, e está claro que o meu carácter non sirven para pelexarme cos edís dos outros grupos.