Llevan un año de trabajo a sus espaldas, aunque reconocen que la pandemia ha retrasado sus plazos mucho más de lo estimado inicialmente. Esa larga espera vive ahora sin embargo su tramo final. El próximo mes de marzo, el Lucía Azurmendi Grupo tiene previsto realizar su puesta de largo, con la presentación de su primer trabajo discográfico. La formación, en la que se integran conocidos músicos estradenses, realizará una apuesta en la que se mezclarán su toque habitual de jazz con letras de poetas gallegos. Esta propuesta destaca en su primer adelanto, una canción que ya puede verse a través de sus redes sociales.

Con el título de “Brasil” se esconce una canción que es toda una declaración de intenciones. En ella destaca la fuerza del poema de Cantares gallegos (“Pasa río, pasa río, / no teu maino rebulir”) de Rosalía de Castro, en el que glosa una canción popular que dice: “Si o mar tivera varandas, fórate ver ao Brasil; máis o mar non ten varandas, amor meu, por donde hei de ir?”. El poema cobra sin embargo nueva vida con un la inconfundible voz de Lucía Azurmendi y el toque de clase de la formación estradense.

“Lo presentamos en el día de Rosalía pero debo decir que no fue algo pensado. Teníamos claro que esta era la primera canción que queríamos sacar y coincidió que en esta época es el día de Rosalía, así que quedó bien”, reconoce una cantante que prefiere no adelantar mucho de su nuevo disco hasta la presentación oficial. Sí que nos cuenta sin embargo una de las ideas centrales de este primer trabajo del grupo, la apuesta por musicar letras de poetas gallego. “Quisimos llevar esos poemas a nuestro terreno, dándole un toque de jazz y cambiando los tempos habituales, pero todo con el mismo hilo conductor”, nos explica una cantante que reconoce, le costó adaptarse al cambio de registro. “Llevo muchos años cantando pero en este caso me costó meterme en el rol porque nunca había cantado en gallego”.

Además de la propia Lucía Azurmendi, que da nombre al grupo, la formación está formada por Rubén Abel, a la guitarra, Henry Villalobos, al piano, Manuel Castedo, en el bajo, Gabriel Araya, a la batería y Juan Núñez, con el clarinete. Todos ellos forman parte también de otros proyectos musicales, que siguen activos a pesar de unirse en este nuevo grupo.