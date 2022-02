El sindicato CSIF demanda al Concello de Silleda que “se siente a seguir negociando la Relación de Postos de Traballo, que ha quedado parada desde el 10 de noviembre de 2021”. Ese día tuvo lugar la última reunión, a la que acudieron tanto los delegados de personal funcionario y comité de empresa, amén del sindicato mencionado y de Comisións Obreiras, UGT y CIG. Las dos últimas no cuentan con representación sindical. En dicho encuentro, las organizaciones sindicales expusieron sus propuestas al gobierno, que se comprometió a estudiarlas. En principio, tendría que haber un nuevo encuentro en diciembre. El sindicato apunta que no solo no se convocó ese encuentro, sino que en enero fueron convocados, pero para abordar los presupuestos. Se pidió una nueva reunión el 14 de este mes.