Compromiso por Lalín y BNG denuncian el deterioro de la sanidad en la localidad, agudizado en los últimos tiempos por una evidente escasez de médicos. La formación de Rafael Cuíña y la de Francisco Vilariño urgen soluciones ante lo que entienden es un servicio esencial para la ciudadanía que no puede dejarse de lado.

“Un ambulatorio con reiteradísimas quejas vecinales, problemas de personal en urgencias por falta de este servicio en demasiadas ocasiones o médicos de familia en permanente traslado entre unos centros y otros mientras en Lalín la media de pacientes a atender diariamente llega a los 50 por médico”, lamenta Cuíña. Al tiempo, urge al alcalde, José Crespo, la búsqueda de soluciones en vez de “dedicarse a usar las redes sociales a atacar a cualquiera que denuncie esta situación”. Añade que mientras el PP en Santiago reconoce que no habrá ambulancia medicalizada para Lalín, “Crespo se mantiene en silencio ante la primera sorpresa de su programa electoral”. Lamenta el pasotismo del mandatario en el estado que presenta el ambulatorio o que los vecinos se quejen porque faltan médicos.

“El Sergas se dedica a mentir permanentemente”, arguye Vilariño, que a la par recuerda que el BNG destapó la paralización del Centro Integral de Saúde u otras carencias en las infraestructuras. Para el nacionalista los últimos episodios de baile de médicos entre distintos centros dezanos evidencia el “caos” en el que ha sumido la Xunta la gestión sanitaria con recortes que solo benefician al negocio de las empresas privadas. Indica que el ambulatorio lalinense funciona muchas veces con el 50% de la plantilla de facultativos y si solo están disponibles cuatro estamos hablando del 30 por ciento. La escasez de facultativos es, para Vilariño, un problema que repercute en la relación que cada paciente tiene con su médico de cabecera pues es el que conoce su historial y que cada día esté uno distinto en consulta no favorece nada la calidad asistencial. “La atención primaria está muy débil a consecuencia de los recortes”, dice, y anuncia iniciativas municipales y otras al Parlamento de Galicia para frenar esta sangría de recursos humanos.

En relación al Punto de Atención Continuada recuerda la batalla del BNG para exigir que siempre hubiese dos equipos completos al frente del servicio, algo a lo que el Sergas se negó.

Escasez de efectivos en Forcarei

“La precariedad de la nómina de personal del Sergas es ya una enfermedad crónica en Forcarei. Y no desde hace poco tiempo, porque la lista de agravios que sufre el ayuntamiento en relación con el servicio que se presta en los centros de salud de Forcarei y Soutelo de Montes se remonta a no pocos años atrás”. Así resume el grupo de gobierno lanas carencias en atención y aduce que el pasado jueves la gerencia del área Sanitaria garantizó la atención médica en Soutelo de Montes cuatro de los cinco días laborales de esta semana, pendiente de poder cerrar un relevo para la jornada restante, la del próximo jueves 24. El doctor titular está de baja y de hecho miércoles y viernes de la semana pasada no hubo médico en el centro. El resto de días sí atendió un facultativo sustituto. En Forcarei, dice, solo hay uno con ampliación de jornada a las tardes. La alcaldesa, Verónica Pichel, confía en que la plaza de enfermera, que se jubilará próximamente, sea cubierta.