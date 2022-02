El gobierno lalinense afronta una nueva remodelación a algo más de un año de las próximas elecciones y esta vez los cambios van más allá de una reorganización de competencias pues implica la salida de dos concejalas: la veterana María Álvarez y Eva Montoto, que ya había estado con José Crespo cuatro años en la oposición. Ambas aducen razones personales para echarse a un lado y por no ser capaces de dedicarse plenamente al Concello. La todavía edil de Relacións Veciñais dijo que desea recuperarse totalmente de sus problemas de salud mientras que su compañera de O Corpiño apuntó básicamente que no quiere desaprovechar la experiencia de la maternidad.

Apoyo durante el tiempo en la oposición

De su renuncia se dará cuenta en el pleno de esta semana y previsiblemente sus relevos (Carmen Canda Larroy y Pablo Areán González) tomarán posesión en marzo. El alcalde, José Crespo, avanzó que esta reestructuración no supondrá un aumento de las dedicaciones exclusivas y que las nuevas áreas se decidirán en tras una reunión con su equipo que podría tener lugar ya esta semana. Canda, relacionada durante muchos años con el sindicalismo agrario, tiene una asesoría en Lalín, mientras que Areán es arquitecto pero no ejerce y gestiona un negocio en el casco urbano.

En una larga intervención, Crespo agradeció el trabajo de las dos ediles que, dijo, fueron de las que creyeron que la “reconquista” era posible y trabajaron duro también en la oposición, “Estuvieron conmigo en las duras y en las maduras, lucharon y creyeron en mí”, dijo. A su juicio, las dos tomaron una decisión que por un lado es respetable y al mismo tiempo las honra pues “podrían dejarse llevar” y no lo hacen, sino que se apartan para dejar paso a otras personas que puedan dedicarse plenamente a la gestión municipal. “Voy a seguir tirando de ti y cuando tu situación familiar te lo permita espero que vuelvas, porque eres capaz de llevar cualquier delegación”, indicó a Montoto. A Álvarez la calificó como “nuestra escucha activa” por ejercer la labor de llevar al grupo del PP el día a día de lo que acontece en Lalín. Pese a correspondía entrar en el gobierno a Pedro Vilariño Prieto, razones laborales le impiden dedicarse a la política activa a diario y por eso renunció para que corriese la lista electoral.

“Es una persona claramente de partido, siempre estuvo en primera fila y es afiliada al PP incluso antes que yo”, bromeó el líder popular sobre Canda Larroy. De Areán destacó, también, su capacidad de trabajo y de argumentación. “Para llevarlos a los dos en las listas lo primero que pensé es que fuesen buenas personas y creo que uno de los secretos de nuestro éxito es la unión; fue clave en la reconquista”.

Canda mostró su agradecimiento a Crespo por haber contado con ella para esta recta final de mandato y dijo que confiaba que la ciudadanía pudiese sentirse orgullosa de la labor del ejecutivo “en este año y medio que queda” o cuando el mandato llegase a su fin. “Intentaré responder con trabajo, como todo el que se estuvo haciendo en lo que llevamos de mandato y que muchas veces es algo que no se ve y quiero felicitar a Marisa y a Eva”, manifestó Pablo Areán.

La inminente marcha de Álvarez supone el adiós de una profesora muy conocida y apreciada en la localidad que entró en política de la mano de Crespo hace ahora unos doce años. En este mandato ostentó las áreas de Cementerios y de Relacións Veciñais, carteras que como ella indicó “son de las cosas pequeñas, del día a día”.

Montoto, tras dar por bueno el apelativo de “terremoto” que le puso Crespo llevaba las delegaciones de Sanidade, Tráfico, Seguridade Cidadá y Protección Civil. La política de O Corpiño asumió mucho protagonismo en el mandato anterior a pesar de su juventud en su estreno en política, que perdió en el actual en favor de otros compañeros.

Elogios superlativos a Crespo

Pese a que María Álvarez y Eva Montoto eran en cierto modo las protagonistas de la comparecencia, estas descargaron este privilegio en el alcalde. Las dos pusieron por la nubes a su jefe, hasta el punto que a Crespo solo la mascarilla le disimuló la emoción que sentía con las palabras de ambas. “Estoy en mi mejor momento personal y quiero disfrutar de él”, dijo, en alusión a sus hijos; una niña de tres años y un bebé de meses con los que no pasa el tiempo que quiere por sus ocupaciones laborales. “Como no quería restarle trabajo a la concejalía pienso que lo más ético es dar un paso al lado”, expuso Montoto. Dijo sentirse orgullosa de haber contribuido con su labor a que en Lalín se implantase el servicio de hemodiálisis, Hospitalización a Domicilio (HADO) y otras gestiones cuyos frutos trascenderán próximamente, además de la gestión a nivel local que el gobierno hizo de la crisis sanitaria, también, gracias a la labor altruista de los miembros del comité asesor. Pese a ser una profesional de la sanidad y llevar esta delegación en el ejecutivo aseguró que sus mejores momentos vienen de la mano de la labor de los profesionales de Emerxencias y de los voluntarios de Protección Civil. “Llegué a la política sin ideas firmes y ahora estoy orgullosa de estar en el mejor equipo y con el mejor capitán. Es una pena que los 20.000 vecinos no te conozcan en las distancias cortas porque si lo hiciesen aquí nadie más sacaba ni un concejal”, espetó a Crespo emocionada.

Álvarez aseguró que en su recuperación tienen mucho que ver Montoto y su compañero Avelino Souto. “Le debo a ellos parte de mi curación, pero el equipo precisa que estemos al cien por cien, aunque yo también voy a seguir en el PP. Agradeció a José Crespo que en su momento contase con ella y le pidió que bajase un poco el ritmo de trabajo. “Parece que no tiene hobbies, solo piensa en el trabajo”, insistió. Y zanjó su intervención con un: “quiero mucho a este pueblo y voy a seguir ahí para lo que haga falta”. ”.