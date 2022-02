Pants Off regresa a la escena musical con un nuevo EP

El grupo estradense Pants Off vuelve al ruedo después de casi una década alejado de la escena musical. Actualmente, sus integrantes se encuentran en la última fase de producción para su nuevo EP, que previsiblemente verá la luz a principios del mes de abril. En ello trabajan los estradenses Román Terceiro, voz y guitarra de la banda, y Fonso Valcárcel, voz y bajo, además de Diego Rodríguez, guitarra y Brais Lomba, batería.

El regreso de los Pants Off, que llevaban casi una década separados, se dio casi por casualidad. En palabras de Terceiro, se volvieron a juntar “un poco por nostalgia” en 2019 e hicieron dos temas nuevos que “quedaron muy chulos”, aunque surgieron “de manera rápida y no de forma excesivamente trabajada”. Esto les animó a seguir trabajando en nuevos proyectos y la llegada de la pandemia, que les proporcionó, como a casi todos, mucho más tiempo libre, fue clave para que se empezaran a tomar su regreso de forma un poco más seria.

Aun así, Terceiro incide en que se toman la música “como una afición, que nos gusta y nos dio muchas amistades”, pero son conscientes de que “no somos profesionales” y no tienen “ningún tipo de pretensión”. De hecho, normalmente no les resulta sencillo juntarse para tocar porque “ya no es que no ganemos dinero, es que lo gastamos”, al vivir el batería en Vigo y el guitarrista en A Coruña. Esto no impide que estén “ilusionados” con la nueva vida de Pants Off y piensen ya en poder dar algún concierto, aunque de momento “es sólo una idea”.

Terceiro confesó que juntarse después de tanto tiempo “no es fácil”, y el regreso exige tomar una serie de decisiones necesarias. Por ejemplo, el nombre de la banda, que pensaron en cambiarlo, al mudar también y de manera significativa, el estilo musical e incluso la esencia del grupo. La nueva vida de Pant Off es tan diferente a la de antaño, que incluso se plantearon borrar de internet sus temas viejos. Finalmente decidieron no hacerlo, porque “nos gusta que se vea el cambio y la progresión del grupo”, una evolución que Terceiro considera “lógica y normal”. Y lo es. Después de todo, la evolución de Pants Off no es más que el paso de la adolescencia a la vida adulta: “cuando empezamos, nuestro universo era el instituto y salir de noche”, mientras que ahora tienen “otras inquietudes y otra perspectiva de la vida”. Lógicamente, las letras de las canciones cambiaron mucho y sus temáticas pasaron de ser las chicas y la fiesta, a ser cuestiones más sociales y con un carácter más introspectivo. Empezaron en el año 2007 siendo menores de edad y pensando “que éramos buenos, pero éramos malísimos”, bromea Terceiro, que añade, “ahora seguimos siendo malos, pero se nota que tenemos mucho más trabajo por detrás”.

El EP en el que están trabajando constará de 5 temas propios y, en principio, no estará disponible en formato físico, habrá que escucharlo en las plataformas digitales. Lo grabaron en Santiago, en Bungalow Studio, pero le darán el toque final en Valencia, en un estudio de confianza que hará la mezcla de su trabajo. Además, lo nuevo de Pants Off contará también con varias colaboraciones. Uno de los colaboradores todavía permanece en el anonimato “porque no está cerrado al 100%”, pero cuentan con ello. La otra colaboración es la del músico estradense Plácido Vinseiro, que les está ayudando “como productor, por así decirlo” y “dando algún toque personal que redondea las canciones”. Román Terceiro reconoce que la colaboración con Vinseiro surgió “de carallada por ahí”, que al final se concretó y les está ayudando muchísimo, con consejos que casi siempre adoptan porque “es un músico profesional y lo que piensa siempre ayuda”.

Este nuevo trabajo de Pants Off es la metáfora del paso de la vida. Un éxito de instituto que, con los años, se convierte en un trabajo más sesudo, menos impetuoso y con los pies en la tierra. Ahora, veremos qué recorrido temporal tendrá la banda. Por el momento, sólo una cosa es segura: Pants Off ha vuelto.