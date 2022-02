Javier Tarrío, vecino del lugar de Trabadela, en Ribela, ofrecía la semana pasada unas declaraciones en relación al accidente acontecido en 2018, cuando uno de sus perros tras escaparse de su finca mordía a una vecina. Esta vez lo hacía con una sentencia en mano que revocaba las sanciones en su contra y le devolvía cuatro de los cánidos que le habían sido arrebatados por la Xunta cuatro años atrás tras el suceso. En su testimonio, Tarrío aludía a la hostilidad con los vecinos de Trabadela, que según él le habían “hecho la vida imposible” desde el accidente con uno de sus perros.

Como reacción a estas declaraciones, el abogado de la familia de la víctima, ya fallecida por causas naturales, han querido hacer pública le sentencia Tarrío recibió la semana pasada por parte del Juzgado de lo Penal Número 1 de Pontevedra, conforme se le condenaba a seis meses de prisión y a una indemnización compensatoria a los familiares de la finada por una cuantía de 17.633.21 euros.

Esta condena se enmarca dentro del ámbito de la responsabilidad civil, con una suma que por lo general podría asumir el seguro del animal, si este tuviese uno. Al no ser así, será el propietario el que deba hacerse cargo de aportar el líquido y de no ser así deberá entrar en prisión. En este aspecto, Tarrío comenta que si bien el fiscal pedía para él una condena penitenciaria de dos años y un día, mínimo para que el condenado deba pasar tiempo entre rejas, el juez decidió reducir la condena a lo mínimo contemplado en esta clase de imputaciones, por lo que esos seis meses pasarán a formar parte de sus antecedentes pero no se materializarán en tiempo de prisión, al menos no por ahora. No obstante, si el estradense volviese a verse involucrado en un suceso de este tipo, esos seis meses se sumarían a la siguiente condena.

En vistas del cruce de respuestas mediáticas entre ambas partes del conflicto, parece que los cuatro años transcurridos desde los hechos hasta hoy no han bastado para calmar el ambiente.

En su día, ya se había producido una guerra de declaraciones en las que los vecinos y el propietario de los perros enfrentaban sus versiones.

A día de hoy, los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente han obligado al estradense a cerrar propiamente su parcela para asegurarse de que los animales no vuelven a escaparse resultando en más vecinos heridos, instrucciones que Tarrío ha confesado seguir a raja tabla, afianzando el cierre con una base de hormigón y subiendo la valla a 2,40 metros. Asimismo, continúa los litigios con la Xunta para que le devuelvan las cuatro mascotas restantes, puesto que de las diez que se llevaron sólo regresaron cuatro y otras dos fallecieron en la perrera a causa de un virus intestinal.

El condenado espera poder recuperar a sus perros, para evitar que estos pasen los últimos años de su vida en una perrera, si bien también aceptaría que se ofreciesen en adopción a otros hogares que los cuiden. Bajo su punto de vista, los cánidos son inofensivos, algo con lo que los vecinos no concuerdan tras el incidente.