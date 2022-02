La escasez de lluvia afecta al sector primario de las comarcas y retrasa el cultivo de forraje

La falta de lluvia se ha convertido últimamente en un tema recurrente en las conversaciones. Como ya advertían los meteorólogos al inicio de la estación, el invierno está siendo más seco y caluroso de lo que se acostumbra a vivir en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, con sucesiones de anticiclones y máximas que, sin ir más lejos, este fin de semana rozarán los 20 grados. Una situación que preocupa especialmente a los sectores que viven del campo y dependen del tiempo para poder realizar su actividad: la agricultura y la ganadería.

El presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello, admite que la sequía ha empezado a afectar en el sector local, retrasando el cultivo de forraje dada la precaria condición del suelo a raíz de las heladas y la falta de riego natural. Algo con lo que coincide Román Santalla, secretario comarcal de Unións Agrarias y secretario da ganadería de UPA, Unión de Pequeños Agricultores, que va un paso más adelante y alerta de que “las previsiones no son buenas para este año, aunque hay esperanzas de que venga una primavera mojada”. Generalmente, a estas alturas los ganaderos preparan sus terrenos para el cultivo de forraje que sirva de alimento para el ganado, no obstante, debido a las circunstancias meteorológicas actuales el sector ha estado retrasando así el cultivo. A día de hoy, conceden Bello y Santalla, “hay escasez de pasto”.

Cuando una empresa ganadera no puede abastecerse por si misma, al igual que cualquier otra entidad, busca importar de otros territorios donde esos bienes sí abundan. La problemática aparece cuando, como sucede con el caso de la sequía actual, el fenómeno que produce esa escasez se extiende a los territorios de los que se suele importar. Bello explica que “nosotros importamos cereal si no podemos producirlo, pero la falta de lluvias y la sequía afectan a toda España, por lo que la escasez es general, lo que repercute en un incremento en el precio del producto, que se suman a los ya generados por la crisis de suministros o el conflicto en Ucrania, país del que también importamos”. En general, todo ello conlleva a un “encarecimiento de los costes de producción”, sentencia el presidente de Asaga.

Pese a todo, esperan que las borrascas lleguen en primavera, como aconteció el año pasado, y que puedan evitarse pérdidas. Por el momento, según manifiesta Bello, “el mercado está funcionando bien”.

Cambios que vienen para quedarse

De un tiempo a esta parte los expertos han observado cambios en el comportamiento del clima gallego. Antonio Presas, geógrafo, comenta hay tres patrones que están mudando y que ayudan a comprender fenómenos como el actual. El primero consiste en un cambio en las lluvias estacionales, Presas explica que “antes llovía más en invierno, ahora vemos que desde hace unos años se registran más precipitaciones en otoño, lo que convierte a esta estación en la más lluviosa”. Otro fenómeno que afecta, no tanto a la sequía sino a las reservas de agua es la variación en la forma de llover, en palabras de Presas “en el pasado llovía de manera regular, es decir: llovía de manera constante durante un plazo relativamente largo de tiempo, digamos 24 a 48 horas, sin descanso. Por el contrario, ahora el tipo de precipitaciones que estamos observando siguen más el comportamiento de una tormenta, precipitaciones altas en muy poco tiempo, como pueden ser media hora. Esta es una conducta más propia de climas mediterráneos”, lo que conduce al tercer patrón que los meteorólogos están percibiendo: el clima oceánico de Galicia está sufriendo una transición a un clima más propio del Mediterráneo. En cuanto a la situación anticiclónica actual, Presas expone que el motivo se debe, principalmente, a la localización del Anticiclón de las Azores, que “se encuentra demasiado desplazada hacia el norte para la época del año en la que estamos, ahora mismo debería encontrarse bastante más abajo, de modo que no llegan borrascas porque el Anticiclón actúa como barrera”. El geógrafo confiesa que “nos encontramos en una posición de incertidumbre de incertidumbre promovida por una situación muy particular y que es la primera vez que se da; el cambio climático. No tenemos datos previos con los que compararlo, pero todo apunta a que esta modificación en las conductas climatológicas tiene que ver con esta cuestión. De ser así, lo más probable es que estas variaciones vengan para quedarse y que fenómenos como el que estamos viviendo sean cada vez más frecuentes”.

Preocupación a medio plazo en el agro

Según apuntan fuentes dedicadas al sector agrícola, en es ámbito todavía no se notan demasiado los efectos de la sequía. Manuel Rey, de Rebulidoiro cuenta que “por el momento los cultivos están saliendo adelante gracias a que con la cantidad de precipitaciones que estamos teniendo es suficiente para mantener la tierra húmeda”. No obstante, la situación se vuelve preocupante si los anticiclones continúan, “lo que nos inquieta es lo que pasará a medio-largo plazo. Si llueve en primavera lo que no llovió hasta ahora, no debería haber problema, pero si continúa la sequía no contaremos con suministros de agua para el regadío y entonces sí será un problema grave que generará pérdidas”. En este aspecto, el geógrafo Antonio Presas explica que “el porcentaje actual de humedad está por debajo de los niveles medios. Esto se debe a la amplia oscilación térmica entre las máximas y las mínimas, así como las heladas. Por ahora las plantas no están en fase de crecimiento, por lo que apenas consumen agua del suelo y del ambiente, pero esto mudará tan pronto llegue la primavera y entonces, cuando si no ha llovido, la falta de humedad generará deshidratación en los vegetales”, no obstante, Presas puntualiza que “este no sería el primer año que algo así sucede, por el 2012 se produjo una sequía similar, que dio lugar a acontecimientos poco comunes como el incendio de las Fragas do Eume en marzo de ese año”. Desde el sector agrícola se mantienen cautos, esperando a que la suerte cambie y vuelvan los paraguas.