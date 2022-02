La atención sanitaria en Lalín se acerca al colapso por falta de médicos

La atención sanitaria en el ambulatorio de Lalín está a punto de colapsar por escasez de médicos de familia, que a duras penas pueden hacer frente a una carga de trabajo sin precedentes. Mientras el Servizo Galego de Saúde (Sergas) apuntó en numerosas ocasiones a la falta de profesionales como única razón para no cubrir la totalidad de las plazas asignadas, lo cierto es que en el centro lalinense hace mucho tiempo que no son 14 los médicos de cabecera disponibles para las jornadas de mañana y tarde.

El servicio autonómico de salud había anunciado la semana pasada que una de las dos plazas de médico del centro de Rodeiro sería cubierta desde este lunes; es decir, ayer, y que el ambulatorio lalinense no resultaría de ninguna manera afectado. Pero en realidad no fue así pues, como había avanzado esta Redacción, a pasar consulta a Rodeiro fue enviado un médico de Lalín y su cupo fue cubierto con una doctora procedente de Agolada. En consecuencia, los agoladeses se quedaron ayer solo con uno de los dos facultativos adscritos a su consultorio. Aparentemente esta fue una solución de urgencia del Sergas pues en principio no estaba previsto el desplazamiento de esta médico que, hoy, debería regresar a la consulta en la que tiene su plaza. Y ahora habrá que ver como se solventa la cobertura del puesto en Lalín.

Médicos del ambulatorio lalinense advierten de que la situación es insostenible y la falta de compañeros por distintas razones como bajas ha dejado en cuadro el servicio. Al parecer, ayer eran solo cuatro los facultativos de cabecera los disponibles, además de otro APD que solo está obligado a hacerse cargo de su cupo de cartillas, y la doctora procedente de Agolada. La carga de trabajo y el descontrol es tal que cada médico tiene un promedio de 50 citas diarias, además estar disponible para las consultas urgentes que resuelven bien en su despacho o bajando al Punto de Atención Continuada (PAC). Ante la alarmante falta de médicos lo que propone la administración es un reparto de los cupos entre los disponibles. Esta situación desencadena no solo un ingente trabajo para los profesionales sanitarios sino también en una pobre calidad asistencial ante la imposibilidad de atender con un mínimo de garantías a medio ciento de pacientes en una mañana. ¿Cuánto tiempo puede dedicar un sanitario para pasar consulta a 50 pacientes durante su jornada laboral? Parece que ni un ojo clínico incontrovertible es la solución a esta evidente carencia de recursos humanos.

Confirmación del Sergas

La Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, consultada por este asunto, indicó que hubo “bajas inesperadas” y que debido “a que la actividad programada del centro lo permitía, se decidió que uno de los médicos de Agolada, con su aceptación, acudiese al centro de salud de Lalín a pasar consulta”. Hoy están garantizados dos y serán siete los profesionales que pasarán consulta por la mañana. Además de poner de manifiesto el “esfuerzo de los profesionales y la dirección del área, se destaca que , en general, la demora para una cita en las agendas de este centro no supere los dos o tres. días.

Retoman los trabajos en el CIS

La empresa Construcciones Ramírez retomó en el día de ayer las obras en el Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín después de en torno a dos meses paralizadas por, según adujo días atrás la Xunta, una crisis de materiales. Ya estaba previsto que los trabajos se reanudasen esta semana, pero la Consellería de Infraestruturas no había podido confirmar hasta la fecha el día exacto. En la actualidad, se están acometiendo trabajos de albañilería en el cerramiento exterior y en los próximos días comenzará la colocación del aislamiento en la cubierta, la formación de pendientes y la estructura metálica de las escaleras. En el que se refiere a las actuaciones ya finalizadas se completó el movimiento de tierras y las cimentaciones, así como la estructura del edificio, que ya está prácticamente finalizada. Este parón forzado implica que la concesionaria no pueda cumplir los plazos y por tanto la infraestructura sanitaria no estará rematada en diciembre sino que se irá a enero o febrero en el mejor de los casos. Sobre la evolución de las obras del CIS se hablará esta semana en el pleno pues incluso está prevista una comparecencia del mandatario.