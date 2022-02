“Facer vídeos é un traballo non remunerado, mais moi gratificante”

Marcos Borrageros Vilela (1998, A Estrada), sempre sentiu curiosidade pola historia, o que o levou a especializarse nesta materia mediante os seus estudos superiores na Universidade de Santiago de Compostela. Dende entón, esa paixón polo pasado e a memoria motivárono a embarcarse en diversos proxectos deste corte, como por exemplo a súa incorporación á Asociación Cultural Vagalumes e a súa implicación nas numerosas iniciativas que o colectivo leva a cabo. A última aventura na que se enfrascou o estradense, nesa teima de compartir o seu amor e coñecemento pola historia co resto do mundo é, nada máis e nada menos, que a creación da súa propia canle no youtube, onde colga vídeos divulgativos acerca de temas tan interesantes como as teorías sobre a procedencia pontevedresa de Cristovo Colón, ou a orixe do uso dos anteollos.

–Cando comezou nestas andainas do youtube? –A verdade é que comecei fai bastante pouco. Comecei a xermolar a idea en torno ao verán do ano pasado e en outubro publiquei o primeiro vídeo. –Sempre tivo inquedanza por facer algo deste tipo? –Sempre me chamou, xa dende que estaba na ESO. Consumía contido de divulgación en youtube, e esas cousas. Mais o certo é que cando rematei a carreira tentei buscar a forma de empregar os coñecementos que adquirira a través dos meus estudos sen depender necesariamente dunha oferta laboral. Foi entón cando me decidín crear a miña propia canle de divulgación. –Actualmente só figuran dous vídeos na súa canle, ten pensado colgar máis contido asiduamente ou é algo que vai facer como pasatempo cando o resto de obrigas llo permitan? –A miña idea é que sexa un proxecto medianamente serio. Si é certo que non teño ningunha pretensión con respecto a facer disto a miña carreira profesional, pero gustaríame dotar á canle de certa entidade. Porén, dependo fundamentalmente do tempo libre que teña. Polo que a miña idea é regularizar as subidas a cada quince días, ou unha subida ao mes. –Como se lle ocorren as ideas para crear o seu contido? –Intento proxectar o meu interese pola historia como se non a tivese estudado. Intento buscar un tema interesante e a través diso crear todo un contido de divulgación para a través diso intentar espertar a curiosidade en alguén que a priori non sinte esa inquedanza pola materia. –Vexamos, xa que estudou historia e é algo que lle gusta, cal é o seu período favorito? –Probablemente a Idade Media, xa que, digamos, é un pouco a época que está esquecida. Segue carrexando ese mantra da época escura, de atraso e falta de coñecemento cando realmente é todo o contrario, foi un momento de creación de novas mentalidades é que serviu para fundamentar as bases do mundo contemporáneo. –Comentaba antes que para vostede a súa canle é un proxecto serio, non o contempla como o seu futuro laboral. Se se dese a posibilidade, non lle gustaría dedicarlle o tempo completo? –Se se dese a oportunidade si o faría, e faríao encantado. Mais é certo que o mundo da comunicación nestas plataformas é un mundo do que é difícil poder vivir. Precísase moita constancia e amasar un importante número de visualizacións e interaccións co contidos. De todos xeitos, se ben é verdade que facer vídeos é un traballo nada remunerado, porque si é un traballo, a min resúltame moi gratificante. –Existen certas críticas a plataformas como youtube pola cantidade de contido que se sube sen cancelo, é vostede un defensor ou un detractor destes espazos? –Realmente, inda que non o pareza, youtube establece bastantes medidas de comunidade para evitar precisamente que haxa contindos que poidan ferir sensibilidades ou ser nocivos para a audiencia. Si é certo que por mor do volume de contidos que se sube hai de todo. Non penso que chegue a ser perigoso, mais certamente deixa á audiencia unha gran responsabilidade crítica para poder discernir que é veraz e que é fake news. Digamos que é unha arma de dobre fío. –Vostede forma parte tamén da Asociación Cultural Vagalumes, como xurdiu a súa incorporación a este colectivo e en que iniciativas participa? –Entrei arredor do 2019, inda que xa colaborara con eles en varias ocasións, sobre todo en cuestións que me eran próximas, dado que a asociación se centra principalmente na historia local e comarcal. Actualmente estamos levando a cabo diversos proxectos. Fai pouco presentamos un libro sobre os cruceiros de A Estrada baseado nun traballo de Olimpio Arca cos seus alumnos, tamén estamos publicando ultimamente fotografías coloreadas sobre o pasado urbanístico de A Estrada. En xeral, todos nos envorcarmos para decidir a sacar adiante as propostas.