Exitosa reapertura de la discoteca Nicol’s con 380 entradas vendidas en una noche

La discoteca estradense Nicol’s abría este sábado sus puertas por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Dos años más tarde, los estradenses más fiesteros, esos a los que la noche les sabe a poco, volvieron a llenar a la pista del local, que funcionó desde las 04.00 horas hasta las 06.30 horas. En el horario habitual.

El parón de la actividad fue largo y en ese tiempo pasaron muchas cosas, entre ellas la subida vertiginosa de los precios de suministros y mercancías, por lo que cabría esperar una subida de precios tanto en la entrada como en las consumiciones para ayudar a remontar y salvar las pérdidas. No obstante, nada más lejos de la realidad. Juan Manuel Afonso, empresario del ocio nocturno al frente del negocio, y que regenta otro pub en la localidad, el conocido M80, dejaba claro que su intención por el momento era recuperar la clientela. Por lo tanto, los que el sábado se acercaran hasta Nicol’s comprobarían que la entrada seguía costando seis euros, con una consumición gratis incluida, y que los precios de las bebidas se mantuvieron igual, “esta misma semana subieron unos 50 céntimos el precio de algunos licores, como el Seagrams, el 100 Pipers o el Puerto de Indias, todo sube pero nosotros decidimos mantener los precios por ahora”.

Sin duda, una buena estrategia, como demostraron las 380 entradas vendidas en la reapertura, algo que Afonso achaca a que “la gente tiene muchas ganas de salir, de liberarse y recuperar la normalidad. Estamos muy contentos, el sábado fue una noche grandes”.

El próximo 14 de marzo haría dos años desde el cierre de este local, un cierre forzoso motivado por la crisis sanitaria en la que la totalidad del globo se veía sumido. La situación era de incertidumbre para estos negocios, que viven de la aglomeración y el acercamiento entre personas, “psicológicamente fue muy duro, al principio no se sabía que iba a pasar, todos contábamos que la cosa volvería a normalizarse en un mes o dos, pero los días fueron pasando y todo continuaba igual. Cada mes pensaba para mí mismo que en breves podría abrir, y cada mes me llevaba una decepción, al final, pasaron casi dos años”. La incertidumbre y la precariedad, el no saber qué iba a pasar, no echaron para atrás a Afonso, que en ningún momento se planteó rendirse y echar el cierre definitivo: “nunca me lo plantee, durante todo este tiempo estuve haciendo frente a los gastos sin garantías de poder recuperar esas pérdidas y si me rindiese y cerrase, me daría demasiada rabia. Ahora quiero recuperar esa inversión, además de que al fin y al cabo, ya llevo siete años con este negocio”.

Efectivamente, después de tanto tiempo no es fácil deshacerse de un proyecto en el que uno ha depositado tiempo, trabajo e ilusión, pero en el caso de la emblemática Nicol’s estradense, hay algo más: la familia que los trabajados han forjado con el tiempo. Juan Manuel explica que “cuando nos enteramos de que se volvía al horario normal nos cogió por sorpresa, fue un jueves por la tarde para poder abrir sábado, menos de una semana. No podía conseguir mercancía con tan poco intervalo, y también estaba la cuestión de personal. Sin embargo, cuando avisé a mi equipo, todos estaban encantados de volver. Desde que cerramos pasó mucho tiempo, era de esperar que cada uno se buscase la vida, en cambio todos se apuntaron sin pensárselo, estamos muy unidos”.

Así pues, la discoteca estradense vuelve como si nunca se hubiese ido, con los mismos precios, los mismos horarios y las mismas caras. Esperando que esta vez sea la definitiva, para poder empezar la remontada después del duro golpe asestó a este sector.