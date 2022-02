Unidade por Rodeiro, partido encabezado por Alberte Lamazares en el municipio, colocó ayer una pancarta de protesta en el centro de salud de la localidad. La reclamación está motivada por las graves carencias que están sufriendo los vecinos en cuanto a la atención sanitaria. Lamazares denunció que tienen “dos plazas de médico que están sin cubrir” y que llevan así “muchísimo tiempo, desde principios de la pandemia”, cuando las dos personas que ocupaban estos puestos pidieron la baja. A pesar de las promesas realizadas por el Sergas, Lamazares no cree que se vayan a cubrir las dos plazas, si no que “seguirán tanteando por horas”, siendo esta medida más un parche que una solución. El portavoz de Unidade por Rodeiro critica también que no haya un servicio de pediatría de calidad, que sólo está disponible “cuando no hace falta en Lalín”. Lamazares considera que para el municipio de Rodeiro debería haber, al menos, un pediatra un día a la semana.