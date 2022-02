“Sería bonito dedicarse a la investigación para curar el cáncer o el alzhéimer”

El viernes finalizó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña la prueba correspondiente a la Fase Autonómica Gallega de la Olimpíada de Bioloxía. La edición número 17 del certamen regional contó con la participación de 30 estudiantes seleccionados previamente de los 168 inscritos en la prueba on line celebrada el 4 de febrero. El estudiante de segundo de Bachillerato del IES Aller Ulloa, Denís Iglesias Montes, consiguió la tercera posición, por lo que representará a Galicia en la fase final.

–¿Qué le pareció el certamen?

–Como me lo imaginaba, fue bastante difícil porque tanto el examen tipo test como el práctico en el laboratorio tuvieron un nivel muy alto. Fui con Adrián Llinares y la verdad es que lo pasamos muy bien. Él tuvo peor suerte que yo pero también es muy bueno en Ciencias.

–¿Fue su primera olimpiada?

–La verdad es que fue una muy buena experiencia porque haces cosas en el laboratorio que no estás acostumbrado a hacer normalmente. No me pilló por sorpresa la calidad de los participantes porque la prueba de selección también fue bastante complicada.

–¿Le gustaría dedicarse profesionalmente a la biología? ¿qué tipo?

–Desde luego, tengo claro que me gustaría mucho poder estudiar biología. De todas las ramas, la que me más gusta es la biología molecular porque me siento muy a gusto trabajando en el laboratorio.

–¿Es consciente de lo complicado de investigar en nuestro país?

–Está claro que es una profesión a la que habría que mimar mucho más. Personalmente, me gustaría dedicarme a la investigación sobre todo para poder ayudar a la sociedad. Sería bonito poder dedicarse a la investigación para luchar contra el cáncer, el alzhéimer o cualquiera de las enfermedades tan graves que todavía existen.

–¿Qué le dijeron sus profesores cuando consiguió el diploma?

–Todos me felicitaron en cuanto se enteraron de que había conseguido el tercer puesto. En general, saco buenas notas pero es muy gratificante que tus profesores te feliciten. Si todo sale según lo esperado, espero estudiar la carrera en Santiago porque es lo que me queda más cerca de casa.

–¿Siempre tuvo claro que lo suyo era una disciplina como la biología en sus múltiples facetas?

–Si soy sincero, hubo una época en la que estuve dudando bastante entre dedicarme a la biología o estudiar música. Al final, me decanté por la biología porque es algo que me gusta mucho más, creo.

–¿Cómo cree que será la fase final que se celebra en Oviedo?

–Ya nos dijeron que iba a ser bastante más difícil que la fase autonómica. Habrá que estudiar y esforzarse para intentar hacerlo lo mejor posible en el certamen.

–¿Qué premio le concedieron en la olimpiada biológica?

–Además del diploma me dieron un pase gratis durante un año en todos los museos de la ciudad de A Coruña. Tengo ido alguna vez a la Domus y demás, pero ahora aprovecharé para visitarlos con más calma. Me parece un premio muy interesante porque es una forma de promocionar sitios así, que a lo mejor no son visitados como deberían.

–¿Cuántos gallegos estarán este año en la fase final?

–Voy con dos chicos más, uno de Viana do Bolo y otro de A Coruña. Los conocí el viernes y me parecieron muy simpáticos. En Oviedo volveremos a pasar por el test y el laboratorio. Si no recuerdo mal, la olimpiada será del 31 de marzo al 3 de abril. Como decía antes, intentaré ir lo mejor preparado posible para el certamen asturiano.

–¿Qué le pareció a la familia el diploma conseguido?

–En casa están muy contentos y, también, me felicitaron porque sabían tan bien como yo que iba a ser muy complicado. La verdad es que todo el mundo me felicitó por lo conseguido en esta fase autonómica. Ojalá que también lo hagan cuando vuelva de la prueba de Oviedo.

–¿Le gustaría seguir compaginando su faceta musical con la formación como investigador?

–Por supuesto. Lo malo de la música a la hora de poder dedicarse profesionalmente a ella es que hay que ser muy bueno y todo eso. Es complicado. Tengo claro que me gustaría seguir tocando en la Banda de Lalín y a lo mejor montar algún grupo con amigos y compañeros. Siempre estamos intentando hacer algo pero es que estamos en una época muy difícil por la cantidad de exámenes que tenemos. Por ahora alterno mi puesto en la banda juvenil y en la grande pero espero seguir tocando mucho tiempo con ellos porque me lo paso realmente bien.